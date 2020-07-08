На Украине число случаев COVID-19 достигло 50 414

КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки на Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки на Украине выросло на 807, до 50 414, умерли еще 23 человека, сообщила в среду система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По состоянию на 8 июля, в стране выявлены 50 414 случаев COVID-19, из них 807 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1306 человек, из них 23 за последние сутки. Всего выздоровели 23 119 человек, в том числе 926 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за время пандемии заболели 3634 ребенка и 7092 медработника. "За минувшие сутки заболели 807 человек, из них 65 детей и 46 медработников", - сказал он на брифинге.

Глава минздрава также назвал рекордным число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки.

Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области – 117, в Киеве – 114 и Ровенской области – 76.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.