https://ria.ru/20200708/1574038541.html
На Украине число случаев COVID-19 достигло 50 414
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки на Украине выросло на 807, до 50 414, умерли еще 23 человека, сообщила в среду система мониторинга РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:29
2020-07-08T10:37
воз
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
украина
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, коронавирус covid-19, украина, в мире
КИЕВ, 8 июл – РИА Новости.
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки на Украине
выросло на 807, до 50 414, умерли еще 23 человека, сообщила в среду система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
По состоянию на 8 июля, в стране выявлены 50 414 случаев COVID-19, из них 807 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1306 человек, из них 23 за последние сутки. Всего выздоровели 23 119 человек, в том числе 926 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за время пандемии заболели 3634 ребенка и 7092 медработника. "За минувшие сутки заболели 807 человек, из них 65 детей и 46 медработников", - сказал он на брифинге.
Глава минздрава также назвал рекордным число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки.
Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области – 117, в Киеве – 114 и Ровенской области – 76.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.