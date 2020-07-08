В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 69

По данным на вторник, в Воронежской области COVID-19 был подтвержден у 8644 человек. Выздоровели 6318 пациентов, умерли 63.

"В среду, 8 июля, официально подтверждено заражение 134 человек в регионе... Человек с подтвержденным диагнозом: 8778. Выздоровели: 6647. Умерли: 69", - говорится в сообщении.

По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.