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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574038495.html
В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 69
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области выросло на 134, до 8778, количество летальных случаев увеличилось с 63 до... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
воронежская область
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, воронежская область

В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 69

09:07 08.07.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники одевают средства индивидуальной защиты перед входом в "красную зону" в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Медицинские работники одевают средства индивидуальной защиты перед входом в красную зону в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области выросло на 134, до 8778, количество летальных случаев увеличилось с 63 до 69, сообщает правительство региона.
По данным на вторник, в Воронежской области COVID-19 был подтвержден у 8644 человек. Выздоровели 6318 пациентов, умерли 63.
"В среду, 8 июля, официально подтверждено заражение 134 человек в регионе... Человек с подтвержденным диагнозом: 8778. Выздоровели: 6647. Умерли: 69", - говорится в сообщении.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
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Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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