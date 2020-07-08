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В Москве еще 1195 пациентов вылечились от COVID-19
Еще 1195 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили почти 161 тысячу человек, сообщила журналистам в среду заместитель мэра... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:28
анастасия ракова
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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анастасия ракова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве еще 1195 пациентов вылечились от COVID-19

09:28 08.07.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкБольничная палата
Больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Еще 1195 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили почти 161 тысячу человек, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1195 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 160 913" - сообщила вице-мэр.
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