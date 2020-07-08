В России утвердили правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Правительство утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

"Алгоритм действий <...> был отработан во время коронавируса и доказал свою эффективность. Утверждение этих мер на уровне правительства поможет оперативно реагировать при возникновении новых угроз", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

В частности, отмечается, что при неблагоприятной эпидобстановке заболевшие смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах. А для помощи больным будут привлекать медработников любой специализации, а также фармацевтов, прошедших обучение по краткосрочным программам.

Кроме того, с письменного согласия пациента больничные листы будут выдавать в электронном виде. Похожий формат предусмотрен и для получения рецептов в процессе коррекции лечения.

В целом врачи будут руководствоваться временным порядком оказания медпомощи, который включает требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Его утверждает Минздрав с учетом конкретной эпидемиологической ситуации, уточнено в релизе.