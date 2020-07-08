https://ria.ru/20200708/1574038412.html
В России утвердили правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:05
2020-07-08T10:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529107_0:200:3071:1927_1400x0_80_0_0_ffa597fc5718268159c246afeedd61a7.jpg
https://ria.ru/20200704/1573882736.html
Арсений Новиков
Подозрительно....
18
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529107_0:200:3071:1927_1400x0_80_0_0_ffa597fc5718268159c246afeedd61a7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529107_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e5c07416fed15fc94413c330af2c3861.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529107_91:0:2139:2048_1400x0_80_0_0_4959a51d5fe211caaa145f4b64b21f06.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Правительство утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
"Алгоритм действий <...> был отработан во время коронавируса
и доказал свою эффективность. Утверждение этих мер на уровне правительства поможет оперативно реагировать при возникновении новых угроз", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
В частности, отмечается, что при неблагоприятной эпидобстановке заболевшие смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах. А для помощи больным будут привлекать медработников любой специализации, а также фармацевтов, прошедших обучение по краткосрочным программам.
Кроме того, с письменного согласия пациента больничные листы будут выдавать в электронном виде. Похожий формат предусмотрен и для получения рецептов в процессе коррекции лечения.
В целом врачи будут руководствоваться временным порядком оказания медпомощи, который включает требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Его утверждает Минздрав с учетом конкретной эпидемиологической ситуации, уточнено в релизе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.