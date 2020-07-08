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В России утвердили правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России утвердили правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

09:05 08.07.2020 (обновлено: 10:30 08.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Правительство утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
"Алгоритм действий <...> был отработан во время коронавируса и доказал свою эффективность. Утверждение этих мер на уровне правительства поможет оперативно реагировать при возникновении новых угроз", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
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В частности, отмечается, что при неблагоприятной эпидобстановке заболевшие смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах. А для помощи больным будут привлекать медработников любой специализации, а также фармацевтов, прошедших обучение по краткосрочным программам.
Кроме того, с письменного согласия пациента больничные листы будут выдавать в электронном виде. Похожий формат предусмотрен и для получения рецептов в процессе коррекции лечения.
В целом врачи будут руководствоваться временным порядком оказания медпомощи, который включает требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Его утверждает Минздрав с учетом конкретной эпидемиологической ситуации, уточнено в релизе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 июля, 09:50
Арсений Новиков
1221012
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