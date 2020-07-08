https://ria.ru/20200708/1574038302.html
Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП
Подруга Михаила Ефремова ресторатор Татьяна Беркович рассказала в беседе со "СтарХит", что одной из первых приехала на место ДТП с участием актера. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:00
2020-07-08T10:40
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200706/1573981329.html
https://ria.ru/20200707/1573987993.html
Ser Tol
Не считает себя виновником... Погибший видимо виноват, не увернулся... Адвоката надо с Ефремовым сажать...
126
Вася Бирюлькин
Вообще-то это работа адвоката защищать своего клиента. Судить его - задача суда.
83
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россия
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Подруга Михаила Ефремова
ресторатор Татьяна Беркович рассказала в беседе со "СтарХит
", что одной из первых приехала на место ДТП с участием актера
.
Там она увидела, что Ефремов сидит на заднем сиденье полицейской машины.
"Подошла и спросила у него: "Ты как?" И увидела у него такой ужас на лице. Это был человек, который только что получил дубиной по голове", — рассказала она.
Ефремов спросил, что случилось с человеком в другой машине, и попросил Беркович поехать в больницу — там она провела всю ночь. Первым, по ее словам, туда приехал начальник Захарова
, а через 40 минут — Ирина, гражданская жена Захарова. По словам Беркович, никто не думал, что Сергей умрет, — врачи говорили, что он тяжело травмирован, но не при смерти.
Собеседница издания также рассказала, что Ефремов находится в растерянном состоянии — двое суток он не мог даже говорить. По ее словам, артист будет корить себя до конца дней. При этом Беркович отметила, что Ефремов — не запойный алкоголик и что он никогда не позволял себе садиться за руль в пьяном виде.
ДТП с участием Ефремова
Вечером 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов на Jeep Gran Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил тяжелую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Накануне стало известно о завершении предварительного расследования этого дела.
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что Ефремов не считает себя виновником аварии, и намекнул, что в момент время ДТП актер мог быть в автомобиле не один.