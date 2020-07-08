Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП

Там она увидела, что Ефремов сидит на заднем сиденье полицейской машины.

"Подошла и спросила у него: "Ты как?" И увидела у него такой ужас на лице. Это был человек, который только что получил дубиной по голове", — рассказала она.

Ефремов спросил, что случилось с человеком в другой машине, и попросил Беркович поехать в больницу — там она провела всю ночь. Первым, по ее словам, туда приехал начальник Захарова , а через 40 минут — Ирина, гражданская жена Захарова. По словам Беркович, никто не думал, что Сергей умрет, — врачи говорили, что он тяжело травмирован, но не при смерти.

Собеседница издания также рассказала, что Ефремов находится в растерянном состоянии — двое суток он не мог даже говорить. По ее словам, артист будет корить себя до конца дней. При этом Беркович отметила, что Ефремов — не запойный алкоголик и что он никогда не позволял себе садиться за руль в пьяном виде.

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов на Jeep Gran Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил тяжелую травму и через несколько часов умер в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Накануне стало известно о завершении предварительного расследования этого дела.