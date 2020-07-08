Прокуратура проверит факт аварийной посадки самолета в Южно-Сахалинске

"Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации прокуратуры, командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за запаха плавящейся изоляции электрической проводки в кабине пилотов. Посадка была произведена благополучно. Воздушное судно повреждений не имеет, экипаж и пассажиры не пострадали, отказов систем авиационной техники не зафиксировано. Помощь аварийно-спасательных служб экипажу и пассажирам не понадобилась.