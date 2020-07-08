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Прокуратура проверит факт аварийной посадки самолета в Южно-Сахалинске
Сахалинская транспортная прокуратура в среду организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в аэропорту Южно-Сахалинска, информирует пресс-служба... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:36
южно-сахалинск
владивосток
петропавловск-камчатский
происшествия
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РИА Новости
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353
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южно-сахалинск, владивосток, петропавловск-камчатский, происшествия

Прокуратура проверит факт аварийной посадки самолета в Южно-Сахалинске

09:00 08.07.2020 (обновлено: 09:36 08.07.2020)
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Пассажирский самолет . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июл – РИА Новости. Сахалинская транспортная прокуратура в среду организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в аэропорту Южно-Сахалинска, информирует пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что утром аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска запросил самолет авиакомпании "Аврора", который направлялся из Владивостока в Петропавловск-Камчатский с 28 пассажирами и семью членами экипажа на борту. Самолет приземлился благополучно.
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"Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения", - говорится в сообщении.
По предварительной информации прокуратуры, командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за запаха плавящейся изоляции электрической проводки в кабине пилотов. Посадка была произведена благополучно. Воздушное судно повреждений не имеет, экипаж и пассажиры не пострадали, отказов систем авиационной техники не зафиксировано. Помощь аварийно-спасательных служб экипажу и пассажирам не понадобилась.
Кроме того, проверку начали следователи дальневосточного СУ на транспорте СК РФ по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
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Южно-СахалинскВладивостокПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
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