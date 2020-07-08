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На Ямале один человек погиб при столкновении автобуса и грузовика
Один человек погиб, еще семеро пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает в среду региональное... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:48
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
сургут
салехард
происшествия
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353
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), сургут, салехард, происшествия

На Ямале один человек погиб при столкновении автобуса и грузовика

08:56 08.07.2020 (обновлено: 10:48 08.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на въезде на остров Русский
Инспектор дорожно-патрульной службы на въезде на остров Русский
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще семеро пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает в среду региональное управление ГИБДД.
Авария, по данным ведомства, произошла вечером во вторник на 282-м километре трассы Сургут - Салехард.
"В результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем "Камаз" от полученных травм один пассажир автобуса скончался, водитель автобуса и шесть пассажиров травмированы", - говорится в сообщении.
Источник РИА Новости в местных экстренных службах отметил, что водитель маршрутного микроавтобуса выехал на встречную полосу, кроме того, предполагается, он уснул за рулем. В свою очередь телеканал "Ноябрьск 24" уточняет, что у мужчины - травматическая ампутация руки.
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В региональном управлении МВД в свою очередь пояснили журналистам, что водитель автобуса, по предварительным данным, "не справился с управлением", из-за чего машина и выехала на встречную полосу. По информации ведомства, мужчина оказался единственным из числа пострадавших, кому понадобилась госпитализация. Правоохранители проводят проверку в связи с аварией.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)СургутСалехардПроисшествия
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