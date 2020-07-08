На Ямале один человек погиб при столкновении автобуса и грузовика

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще семеро пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает в среду региональное управление ГИБДД.

Салехард. Авария, по данным ведомства, произошла вечером во вторник на 282-м километре трассы Сургут

"В результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем "Камаз" от полученных травм один пассажир автобуса скончался, водитель автобуса и шесть пассажиров травмированы", - говорится в сообщении.

Источник РИА Новости в местных экстренных службах отметил, что водитель маршрутного микроавтобуса выехал на встречную полосу, кроме того, предполагается, он уснул за рулем. В свою очередь телеканал "Ноябрьск 24" уточняет, что у мужчины - травматическая ампутация руки.