В Новосибирской области выявили 107 новых случаев COVID-19

"По данным оперативного штаба, на утро 8 июля в регионе выявлен 6831 случай инфицирования СOVID-19 (+107 за последние сутки), в том числе 401 ребенок. 4507 пациентов выписаны с выздоровлением (+207 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти сообщают, что скончались еще четыре пациента: двое мужчин в возрасте 67 лет и 68 лет и две женщины в возрасте 53 года и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались уже 124 человека.