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Распространение нового коронавируса
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В Новосибирской области выявили 107 новых случаев COVID-19
Сто семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 207 человек, скончались четверо, сообщает в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
новосибирск
новосибирская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, новосибирск, новосибирская область

В Новосибирской области выявили 107 новых случаев COVID-19

08:52 08.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик надевает защитный костюм на входе в "красную зону" ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик надевает защитный костюм на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Сто семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 207 человек, скончались четверо, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 8 июля в регионе выявлен 6831 случай инфицирования СOVID-19 (+107 за последние сутки), в том числе 401 ребенок. 4507 пациентов выписаны с выздоровлением (+207 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что скончались еще четыре пациента: двое мужчин в возрасте 67 лет и 68 лет и две женщины в возрасте 53 года и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались уже 124 человека.
"В отделениях реанимации находятся 89 человек. На ИВЛ – 23 пациента", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 50 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2570. В больницы районов области госпитализированы 699 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Вчера, 08:47Распространение нового коронавируса
В России провели более 21,7 миллиона тестов на коронавирус
Всего в Новосибирской области провели более 233 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 964 жителя региона, 27158 человек сняты с меднаблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииНовосибирскНовосибирская область
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