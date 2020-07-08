В Новосибирской области выявили 107 новых случаев COVID-19

НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Сто семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 207 человек, скончались четверо, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 8 июля в регионе выявлен 6831 случай инфицирования СOVID-19 (+107 за последние сутки), в том числе 401 ребенок. 4507 пациентов выписаны с выздоровлением (+207 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что скончались еще четыре пациента: двое мужчин в возрасте 67 лет и 68 лет и две женщины в возрасте 53 года и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались уже 124 человека.
"В отделениях реанимации находятся 89 человек. На ИВЛ – 23 пациента", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 50 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2570. В больницы районов области госпитализированы 699 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели более 233 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 964 жителя региона, 27158 человек сняты с меднаблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.