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В Волгоградской области работник фермы прострелили ногу бригадиру
Механизатор сельхозпредприятия в Волгоградской области прострелил ногу бригадиру за то, что тот его уволил, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:46
ольховский район
волгоградская область
происшествия
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353
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ольховский район, волгоградская область, происшествия

В Волгоградской области работник фермы прострелили ногу бригадиру

08:46 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Механизатор сельхозпредприятия в Волгоградской области прострелил ногу бригадиру за то, что тот его уволил, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, во вторник в полицию обратился житель Ольховского района и сообщил, что его бывший подчиненный, работавший механизатором, в него стрелял. По данным полиции, механизатор был уволен бригадиром за плохую работу, но считал увольнение несправедливым. Мужчины поссорились.
"Видя, что последний менять свое решение не собирается, механизатор оправился домой, взял гладкоствольное охотничье ружьё ИЖ и, вернувшись, дважды выстрелил, ранив бригадира в ногу", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что стрелявший задержан.
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