Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574037815.html
В Луганской области к тушению лесных пожаров привлекли авиацию
Авиацию привлекли к тушению лесных пожаров в Луганской области Украины, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:43
новоайдарский район
владимир зеленский
мвд украины
луганская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569953310_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_98233db60743012d942314d81b0dd117.jpg
https://ria.ru/20200622/1573280463.html
новоайдарский район
луганская область
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569953310_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_98233db60743012d942314d81b0dd117.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569953310_185:0:2916:2048_1400x0_80_0_0_cf496332dcc06fc8a41fd8f024564b08.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569953310_526:0:2574:2048_1400x0_80_0_0_9f9c76854c2f94594a21d6097177bb13.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новоайдарский район, владимир зеленский, мвд украины, луганская область, украина, в мире

В Луганской области к тушению лесных пожаров привлекли авиацию

08:43 08.07.2020
1177
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Авиацию привлекли к тушению лесных пожаров в Луганской области Украины, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
Пресс-службы МВД Украины сообщила во вторник, что вследствие лесных пожаров в Луганской области погибли по меньшей мере шесть человек, девять госпитализированы.
"По состоянию на 08.00 (совпадает с мск) 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново… К тушению привлечены 1125 человек и 201 единица техники, из них от Госслужбы по ЧС 638 человек личного состава и 140 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П", - говорится в сообщении.
Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
22 июня, 09:23
На Украине вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне
По данным пресс-службы, спасатели эвакуировали из жилых домов в селе Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек, в том числе 13 детей, и 30 человек отселили.
"В результате пожара огнем уничтожено в селе Смоляниново 23 жилых дома, повреждено 36 жилых домов и уничтожено 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро", - говорится в сообщении.
Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области возник в понедельник. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 85 гектаров во вторник. Однако из-за порывов ветра во вторник возникли несколько новых очагов лесных пожаров, была начата эвакуация жителей двух поселков. Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание из-за лесных пожаров в Луганской области, во время которого распорядился задействовать дополнительные ресурсы для тушения очагов возгорания. Глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что причиной лесных пожаров в регионе может быть поджог. Нацполиция Украины завела дело по факту лесных пожаров по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".
000102
Обсудить 0
Новоайдарский районВладимир ЗеленскийМВД УкраиныЛуганская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В Волгоградской области работник фермы прострелили ногу бригадиру
Переговоры повстанцев и правительства Колумбии
Колумбийские повстанцы предложили властям объявить режим прекращения огня
Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов на заседании Совета Федерации РФ
Глава красноярского заксобрания заразился коронавирусом
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В России провели более 21,7 миллиона тестов на коронавирус
Инспектор дорожно-патрульной службы на въезде на остров Русский
На Ямале один человек погиб при столкновении автобуса и грузовика
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич
Премьер Сербии осудила беспорядки у парламента из-за мер против COVID
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Вывозной рейс из Таджикистана доставил в Екатеринбург 199 россиянин
Украинский военный
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Отправка гуманитарной помощи
Борт МЧС прибыл в Казахстан с гуманитарной помощью по COVID-19
Молодожены
В День семьи, любви и верности в Москве поженятся около 300 пар
Пассажирский самолет
Прокуратура проверит факт аварийной посадки самолета в Южно-Сахалинске
Медик надевает защитный костюм на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
В Новосибирской области выявили 107 новых случаев COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прибыл в Луганскую область в связи с лесными пожарами
Ташкент
В школах Узбекистана объединят уроки истории религии и патриотизма
Стоп-кадр видео карликовой мары в Московском зоопарке
В Московском зоопарке родились детеныши чакоанской мары
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
Лента новостейМолния