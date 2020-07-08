Глава красноярского заксобрания заразился коронавирусом

"У председателя законодательного собрания края положительный тест на коронавирус. В соответствии с правилами…, он находится на режиме жесткой самоизоляции дома, но при этом работает дистанционно. Сегодня принял участие в заседании совета ЗС. Он чувствует себя нормально", - сказал собеседник агентства.