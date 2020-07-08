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Глава красноярского заксобрания заразился коронавирусом
Председатель законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов находится на карантине из-за положительного теста на коронавирус, сообщили РИА... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:30
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коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, политика

Глава красноярского заксобрания заразился коронавирусом

08:40 08.07.2020 (обновлено: 09:30 08.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 июл – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов находится на карантине из-за положительного теста на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.
"У председателя законодательного собрания края положительный тест на коронавирус. В соответствии с правилами…, он находится на режиме жесткой самоизоляции дома, но при этом работает дистанционно. Сегодня принял участие в заседании совета ЗС. Он чувствует себя нормально", - сказал собеседник агентства.
В начале июня у одного из депутатов заксобрания региона было выявлено заражение коронавирусом.
По данным краевого управления Роспотребнадзора, на вторник в регионе зарегистрировано 9848 случаев заболевания COVID-19 на 57 территориях края.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайПолитика
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