https://ria.ru/20200708/1574037734.html
Глава красноярского заксобрания заразился коронавирусом
Председатель законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов находится на карантине из-за положительного теста на коронавирус, сообщили РИА... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:40
2020-07-08T09:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
политика
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красноярский край
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574039222_0:15:2827:1605_1400x0_80_0_0_02c5bd665df88b78b0c5f858b6775a9e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, политика