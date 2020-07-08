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Премьер Сербии осудила беспорядки у парламента из-за мер против COVID
Премьер Сербии Ана Брнабич осудила массовые беспорядки, произошедшие в центре Белграда в ночь на среду, после того как президент Александр Вучич заявил о планах РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ана брнабич
александр вучич
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353
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коронавирус covid-19, ана брнабич, александр вучич, сербия, белград (город), в мире

Премьер Сербии осудила беспорядки у парламента из-за мер против COVID

08:39 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Сербии Ана Брнабич
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич . Архивное фото
БЕЛГРАД, 8 июл – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич осудила массовые беспорядки, произошедшие в центре Белграда в ночь на среду, после того как президент Александр Вучич заявил о планах введения новых ограничений в целях борьбы с коронавирусом.
По оценкам МВД, перед зданием парламента вечером во вторник собрались около 5 тысяч человек, меньшая часть которых во главе с оппозиционными активистами Даниелом Кнежевичем и Срджаном Ного пробили полицейский кордон и ворвались в холл Скупщины, но были позже задержаны. Наиболее радикальные демонстранты нападали на полицейские кордоны, смогли проникнуть в холл здания парламента Сербии, сожгли три полицейских автомобиля и несколько мусорных контейнеров. В ответ полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства, число задержанных и пострадавших не сообщается.
"Самым острым образом осуждаю вандализм политиков, которые стоят за насильственным вторжением в здание Скупщины (парламента) Сербии в момент, когда государство и система здравоохранения столкнулись с тяжелейшим ударом коронавируса от начала пандемии", - приводит краткое заявление Брнабич национальное телевидение.
Сербский премьер подчеркнула, что речь идет "о величайшем кризисе на планете со времен Второй мировой войны".
Коммунальные службы рано утром приступили к уборке последствий беспорядков, центр Белграда возвращается к нормальной жизни.
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Организаторами протестной акции выступила группа оппозиционных партий, объявивших бойкот прошедшим в стране 21 июня парламентским выборам. Оппозиция обвиняет власти во главе с Вучичем в несвоевременности проведения этих выборов, а также в выдаче разрешений на многие массовые спортивные и иные мероприятия, где невозможно было соблюсти меры социального дистанцирования, о чем ранее предупреждали эксперты. Вучич до сих пор все обвинения отвергал.
Сербский президент вечером во вторник объявил, что с пятницы по понедельник снова вводится комендантский час, как во время режима ЧС с марта по 6 мая. Вучич также сообщил, что в данный момент всего около 4 тысяч человек находятся в больницах с COVID-19, а в столице Белграде медучреждения практически заполнены. В стране планируется развернуть еще 10 COVID-госпиталей.
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Как сообщило во вторник министерство здравоохранения, в Сербии за сутки скончались 13 больных коронавирусом, что представляет максимум за все время пандемии. Тем самым количество жертв достигло 330 человек, общее число больных с начала пандемии составило 16 719.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ана БрнабичАлександр ВучичСербияБелград (город)В мире
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