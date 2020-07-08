Колумбийские повстанцы предложили властям объявить режим прекращения огня

"Мы предлагаем президенту Ивану Дуке заключить договор о двустороннем прекращении огня сроком на 90 дней", - говорится в заявлении. Согласно ELN, данный шаг может способствовать разрядке напряженности и создать благоприятную атмосферу для начала переговоров о мире между движением и колумбийским правительством.