Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574037607.html
Колумбийские повстанцы предложили властям объявить режим прекращения огня
Представители крупного повстанческого колумбийского движения "Армия национального освобождения" (ELN) обратились к властям страны с предложением о прекращении... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:36
евросоюз
сша
колумбия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149301/83/1493018325_0:70:2200:1308_1400x0_80_0_0_1978422a5c8ae2a118529c8ee0d8b1c1.jpg
https://ria.ru/20200708/1574033974.html
https://ria.ru/20200706/1573974879.html
сша
колумбия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/149301/83/1493018325_0:70:2200:1308_1400x0_80_0_0_1978422a5c8ae2a118529c8ee0d8b1c1.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149301/83/1493018325_0:0:1744:1308_1400x0_80_0_0_10c5811a6fbef2ac405ee4450bcc6dcd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149301/83/1493018325_214:0:1522:1308_1400x0_80_0_0_a0743d786e6cc57b140948590318f464.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евросоюз, сша, колумбия, в мире

Колумбийские повстанцы предложили властям объявить режим прекращения огня

08:36 08.07.2020
407
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский / Перейти в фотобанкПереговоры повстанцев и правительства Колумбии
Переговоры повстанцев и правительства Колумбии
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Перейти в фотобанк
Переговоры повстанцев и правительства Колумбии. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Представители крупного повстанческого колумбийского движения "Армия национального освобождения" (ELN) обратились к властям страны с предложением о прекращении двустороннего огня на 90 дней, следует из заявления на сайте организации.
"Мы предлагаем президенту Ивану Дуке заключить договор о двустороннем прекращении огня сроком на 90 дней", - говорится в заявлении. Согласно ELN, данный шаг может способствовать разрядке напряженности и создать благоприятную атмосферу для начала переговоров о мире между движением и колумбийским правительством.
Медицинский комплекс в Боготе, Колумбия
Вчера, 03:57Распространение нового коронавируса
В Колумбии продлили карантин из-за COVID-19 до первого августа
Дуке, в свою очередь, заявил, что Колумбия никогда не прекратит исполнять свой конституционный долг по борьбе с преступностью на территории всей страны.

"ELN - террористическая группировка, которая жестоко бичевала страну на протяжении десятилетий. Колумбия требует освобождения заложников и прекращения преступных действий", - написал президент в своем аккаунте в Twitter.

Армия национального освобождения Колумбии состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). Колумбия, США и ЕС причисляют ELN к террористическим организациям.
Бензовоз
6 июля, 19:20
В Колумбии при взрыве бензовоза погибли семь человек
300010
Обсудить 0
ЕвросоюзСШАКолумбияВ мире
Рекомендуем
Певица Рита Дакота
Экс-участница "Фабрики звезд" жестко раскритиковала победительницу шоу
Молодожены
В День семьи, любви и верности в Москве поженятся около 300 пар
Ташкент
В школах Узбекистана объединят уроки истории религии и патриотизма
Стоп-кадр видео карликовой мары в Московском зоопарке
В Московском зоопарке родились детеныши чакоанской мары
Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
В Луганской области к тушению лесных пожаров привлекли авиацию
Электронный терминал оплаты
Эксперты подсказали, как сэкономить на денежных переводах
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич
Премьер Сербии осудила беспорядки у парламента из-за мер против COVID
Искусственный интеллект
В России разработан биоморфный нейропроцессор. Сделан шаг к сильному ИИ
Отправка гуманитарной помощи
Борт МЧС прибыл в Казахстан с гуманитарной помощью по COVID-19
Сотрудник полиции
В Волгоградской области работник фермы прострелили ногу бригадиру
Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов на заседании Совета Федерации РФ
Глава красноярского заксобрания заразился коронавирусом
Певец и музыкант Андрей Макаревич
"Машина времени" даст концерт на парковке в "Лужниках"
Ресторан-клуб Platforma возле пляжа Цирк в Сочи
В Сочи ученые обнаружили средневековый сигнальный пункт
Украинский военный
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Протестующие у здания мэрии в Нью-Йорке
У Америки есть план перестройки. Он страшен
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
Лента новостейМолния