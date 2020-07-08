В День семьи, любви и верности в Москве поженятся около 300 пар

"День семьи, любви и верности - символический праздник для молодоженов, многие пары стремятся заключить брак именно в этот день. В этом году он выпал на среду, когда торжественные регистрации брака проходят только во дворцах бракосочетания, но по многочисленным просьбам молодых церемонии состоятся во всех отделах ЗАГС. Сегодня в столичных ЗАГСах пройдет около 300 торжественных регистраций", - рассказала Ракова.