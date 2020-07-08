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В День семьи, любви и верности в Москве поженятся около 300 пар
Около 300 торжественных регистраций брака пройдет в День семьи, любви и верности, 8 июля, в московских отделах ЗАГС, сообщила журналистам в среду заместитель... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:36
анастасия ракова
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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анастасия ракова , москва, общество

В День семьи, любви и верности в Москве поженятся около 300 пар

08:36 08.07.2020
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© Depositphotos / Ruslan GrigorievМолодожены
Молодожены
© Depositphotos / Ruslan Grigoriev
Молодожены. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Около 300 торжественных регистраций брака пройдет в День семьи, любви и верности, 8 июля, в московских отделах ЗАГС, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"День семьи, любви и верности - символический праздник для молодоженов, многие пары стремятся заключить брак именно в этот день. В этом году он выпал на среду, когда торжественные регистрации брака проходят только во дворцах бракосочетания, но по многочисленным просьбам молодых церемонии состоятся во всех отделах ЗАГС. Сегодня в столичных ЗАГСах пройдет около 300 торжественных регистраций", - рассказала Ракова.
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По её словам, во всех отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания парам будут вручать тематические открытки и значки в виде ромашек - символа Дня семьи, любви и верности. Дворец бракосочетания №1, дворец бракосочетания на ВДНХ и Левобережный отдел ЗАГС будут тематически украшены. Букеты ромашек невестам будут вручать в Шипиловском, Измайловском, Новомосковском отделах ЗАГС, отделе ЗАГС Южное Бутово и во дворцах бракосочетания №1, №3, на ВДНХ и в Коломенском.
"Кроме того, с 8 июля возобновляется проведение церемоний чествования юбиляров супружеской жизни. Первые церемонии чествования пройдут во дворце бракосочетания в Коломенском, в Кутузовском, Нагатинском, Тушинском и Черемушкинском отделах ЗАГС", - уточнила Ракова.
День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Он отмечается в России с 2008 года, и за это время 8 июля браки заключили около 4,5 тысячи пар.
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