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В Удмуртии число умерших пациентов с COVID-19 достигло 32
Пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией COVID-19 скончалась в Удмуртии, число жертв инфекции достигло 32 человек, сообщает оперштаб по коронавирусу в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, удмуртская республика (удмуртия), общество

В Удмуртии число умерших пациентов с COVID-19 достигло 32

08:32 08.07.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / РИА Новости
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Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 8 июл - РИА Новости. Пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией COVID-19 скончалась в Удмуртии, число жертв инфекции достигло 32 человек, сообщает оперштаб по коронавирусу в регионе.
"За последние сутки 31 новый случай коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии, 45 человек выздоровели, их выписали, один летальный случай. Женщине было 87 лет", - говорится в сообщении оперштаба.
По данным штаба, всего на 8 июля в Удмуртии зарегистрировано 1 623 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Из них 1 255 человек выздоровели, 32 умерли.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Удмуртская Республика (Удмуртия)Общество
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