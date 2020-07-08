https://ria.ru/20200708/1574037471.html
В Удмуртии число умерших пациентов с COVID-19 достигло 32
Пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией COVID-19 скончалась в Удмуртии, число жертв инфекции достигло 32 человек, сообщает оперштаб по коронавирусу в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:32
2020-07-08T08:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, удмуртская республика (удмуртия), общество