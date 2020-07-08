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В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:29
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, в мире

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

08:29 08.07.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 5 июля украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 7 июля... зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из арторудий калибром 122 миллиметра по подконтрольному республике поселку Донецкий. По данным представительства, в результате обстрела повреждены четыре дома и линия электропередач.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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