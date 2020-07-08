https://ria.ru/20200708/1574037435.html
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:29
2020-07-08T08:29
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
в мире
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луганская народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1400x0_80_0_0_81de2978e152410e2e296317dcd30cd5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, в мире