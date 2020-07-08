Средства на ремонт Волгоградской облдумы направят на борьбу с COVID-19

ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Более 33 миллионов рублей, выделенных на ремонт помещений Волгоградской областной думы, будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает в среду пресс-служба регионального парламента.
По информации ведомства, депутаты на Совете Волгоградской областной думы приняли решение направить на здравоохранение 33,5 миллиона рублей, выделенные на ремонт и приобретение оборудования для помещений парламента.
"Парламентарии единогласно проголосовали за то, чтобы ассигнования были направлены на сферу здравоохранения, в частности, на мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защите здоровья населения", - говорится в сообщении облдумы.
По данным оперштаба, на 7 июля в Волгоградской области зарегистрировано 6969 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 92 за последние сутки. Выписаны 3414 человек, 45 скончались.
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