В МЧС предупредили москвичей о дожде и сильном ветре в среду

"По прогнозам синоптиков Росгидромет , в период с 10.00 до 21.00 8 июля по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, поскольку "грозы резко ухудшают видимость на дороге".

Находясь на улице, следует укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Ведомство рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра.