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В МЧС предупредили москвичей о дожде и сильном ветре в среду
Московский главк МЧС распространил в среду экстренное предупреждение о дожде, грозе и ветре с порывами до 20 метров в секунду в течение дня. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В МЧС предупредили москвичей о дожде и сильном ветре в среду

08:19 08.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил в среду экстренное предупреждение о дожде, грозе и ветре с порывами до 20 метров в секунду в течение дня.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 10.00 до 21.00 8 июля по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, поскольку "грозы резко ухудшают видимость на дороге".
Находясь на улице, следует укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Ведомство рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра.
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