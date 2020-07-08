В парке Северного речного вокзала обустроят зону отдыха с бассейнами

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству зоны отдыха с бассейнами в рамках масштабного благоустройства парка Северного речного вокзала, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"В рамках проекта запланировано создание зоны отдыха, рассчитанной на 200 человек, там будут размещены три бассейна с подогревом, предусмотрена отдельная часть для детей. В настоящее время уже завершены работы по устройству свайного поля, ведется установка фундаментной плиты", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Отмечается, что сейчас в парке проводится реконструкция двух существующих фонтанов и устройство нового, продолжается реставрация исторического ограждения, памятников, балюстрады, пяти павильонов причальной части, декоративных элементов парковой архитектуры и лестничных спусков.
"В работах задействованы около 1,2 тысячи сотрудников и 145 единиц техники, они будут завершены, как и планировалось, к 1 сентября", - добавил заммэра.
Уточняется, что строительные работы в парке стартовали еще в декабре, а к моменту вступления в силу ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, уже был выполнен значительный объем, в частности, полностью завершена прокладка инженерных коммуникаций. После небольшого перерыва работы возобновились и сейчас идут ускоренными темпами.
Сообщается, что общая площадь благоустройства парка Северного речного вокзала составляет 49 гектаров.
"Будет обустроено 19 километров дорожно-тропиночной сети, запланирована установка 26 павильонов, более 800 современных энергоэффективных опор освещения. На территории построят восемь детских и пять спортивных площадок, а также девять площадок для "тихого отдыха", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Отмечается, что высадят около 7 тысяч деревьев, более 3 тысяч кустарников, свыше 5 тысяч квадратных метров ярких цветников и 22 гектара газона.