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В инфекционной больнице №2 в Москве 130 пациентов лечатся от COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 645 человек, у 130 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:15
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
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В инфекционной больнице №2 в Москве 130 пациентов лечатся от COVID-19

08:15 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 645 человек, у 130 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.

"В больнице 645 человек (в том числе 19 в реанимации), из них: 199 человек с подозрением на COVID/130 случаев подтверждено лабораторно, из них: 6/6 детей, 13/13 беременных, рожениц и родильниц, 4/4 человека в хирургическом отделении, 10/10 пациентов в реанимации (на ИВЛ 5)", - написала она в соцсети Facebook.

Краснова добавила, что в больницу поступили 83 человека, из них 20 с коронавирусом. Выписано 76 человек, из них 14 с выздоровлением по COVID.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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