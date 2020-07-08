В инфекционной больнице №2 в Москве 130 пациентов лечатся от COVID-19

"В больнице 645 человек (в том числе 19 в реанимации), из них: 199 человек с подозрением на COVID/130 случаев подтверждено лабораторно, из них: 6/6 детей, 13/13 беременных, рожениц и родильниц, 4/4 человека в хирургическом отделении, 10/10 пациентов в реанимации (на ИВЛ 5)", - написала она в соцсети Facebook.