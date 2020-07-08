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Роскачество рассказало о правилах торговли сахарной ватой и квасом
Торговля сахарной ватой и квасом, привычная для летнего сезона, требует соблюдения определенных правил, о которых должны знать и потребители, говорится в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:26
роскачество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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60
роскачество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роскачество рассказало о правилах торговли сахарной ватой и квасом

08:26 08.07.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкТорговля квасом
Торговля квасом
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Торговля квасом. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Торговля сахарной ватой и квасом, привычная для летнего сезона, требует соблюдения определенных правил, о которых должны знать и потребители, говорится в материалах Роскачества.
Аппараты по изготовлению сахарной ваты - это нестационарные торговые объекты. Требования к ним, а также к продавцам регламентированы санитарным законодательством: в частности, это соблюдение правил гигиены, опрятная и чистая санитарная одежда, включая специальный головной убор, нагрудный фирменный знак организации, а также бедж с фамилией.
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"В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) продавцы, в том числе уличной торговли, должны быть обеспечены перчатками и масками. Руки и/или перчатки должны обрабатываться кожными антисептиками каждые два часа", - говорится в сообщении.
Роскачество указывает, что для внеплановой проверки небольших точек розничной торговли нужен конкретный факт причинения вреда жизни или здоровью, связанный с употреблением продающегося там продукта. Если нарушаются санитарно-эпидемиологические требования, необходимо написать жалобу в управление Роспотребнадзора по месту жительства.
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Очистка бочки для кваса предусматривает ополаскивание емкости, обработку паром и специальными моющими средствами, а после заправки на ее крышке ставится пломба, гарантирующая чистоту напитка. Сами бочки предусматривают теплоизоляцию, которая не допускает изменения температуры более чем на 2-3 градуса в течение 8 часов при разности температур жидкости и окружающей среды 25-30 градусов Цельсия.
Что касается сахарной ваты, то основная проблема ее безопасности - не ингредиенты и пищевые красители, качество которых подтверждено сертификатами. "Главное - соблюдение гигиенических норм продавцом и своевременный уход за аппаратом", - отмечается в материалах.
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РоскачествоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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