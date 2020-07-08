Роскачество рассказало о правилах торговли сахарной ватой и квасом

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Торговля сахарной ватой и квасом, привычная для летнего сезона, требует соблюдения определенных правил, о которых должны знать и потребители, говорится в материалах Торговля сахарной ватой и квасом, привычная для летнего сезона, требует соблюдения определенных правил, о которых должны знать и потребители, говорится в материалах Роскачества

Аппараты по изготовлению сахарной ваты - это нестационарные торговые объекты. Требования к ним, а также к продавцам регламентированы санитарным законодательством: в частности, это соблюдение правил гигиены, опрятная и чистая санитарная одежда, включая специальный головной убор, нагрудный фирменный знак организации, а также бедж с фамилией.

"В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) продавцы, в том числе уличной торговли, должны быть обеспечены перчатками и масками. Руки и/или перчатки должны обрабатываться кожными антисептиками каждые два часа", - говорится в сообщении.

Роскачество указывает, что для внеплановой проверки небольших точек розничной торговли нужен конкретный факт причинения вреда жизни или здоровью, связанный с употреблением продающегося там продукта. Если нарушаются санитарно-эпидемиологические требования, необходимо написать жалобу в управление Роспотребнадзора по месту жительства.

Очистка бочки для кваса предусматривает ополаскивание емкости, обработку паром и специальными моющими средствами, а после заправки на ее крышке ставится пломба, гарантирующая чистоту напитка. Сами бочки предусматривают теплоизоляцию, которая не допускает изменения температуры более чем на 2-3 градуса в течение 8 часов при разности температур жидкости и окружающей среды 25-30 градусов Цельсия.