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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Ливни, грозы и до плюс 26 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:04
александр синенко (политик)
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр синенко (политик), москва, московская область (подмосковье)

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

08:04 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ливни, грозы и до плюс 26 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, ливни, грозы, 24-26 градусов в Москве, по области - 21-26 градус, на востоке области - до 31 градуса", - рассказал Синенков.
По его словам, грозы и ливни ожидаются на протяжении всего дня, и возможны в Московской области даже ночью.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ветер, 7-12 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление немного повысится - до 742 миллиметров ртутного столба, это немного ниже нормы", - отметил синоптик.
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