Цены на нефть марки Brent снизились до 42,93 доллара за баррель

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2 миллиона баррелей, притом что аналитики ожидали снижения. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,11 миллиона баррелей.