Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574036698.html
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за угрозы полиции и чиновникам
Первый Восточный окружной военный суд в Хабаровском крае приговорил к двум годам лишения свободы жителя Комсомольска-на-Амуре за угрозы в адрес полицейских и... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T07:57
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:421:2892:2048_1400x0_80_0_0_67802c05bbc58e6a2e08d5f36b8ed44c.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200701/1573735451.html
1
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:421:2892:2048_1400x0_80_0_0_67802c05bbc58e6a2e08d5f36b8ed44c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_82:0:2813:2048_1400x0_80_0_0_942d3972ab40336c8a98a75226aad8eb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_423:0:2471:2048_1400x0_80_0_0_10af29a3d69518a5a5697f59d575c252.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия

Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за угрозы полиции и чиновникам

07:56 08.07.2020 (обновлено: 07:57 08.07.2020)
496
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 июл – РИА Новости. Первый Восточный окружной военный суд в Хабаровском крае приговорил к двум годам лишения свободы жителя Комсомольска-на-Амуре за угрозы в адрес полицейских и чиновников мэрии, сообщает УФСБ РФ по Восточному военному округу.
Установлено, что осужденный в своем аккаунте в социальной сети разместил публикацию с угрозами сотрудникам правоохранительных органов и чиновникам, а также призывами к жителям Комсомольска-на-Амуре к противоправным действиям.
"Суд признал гражданина России виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма", и приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд лишил его права в течение 4 лет размещать обращения и другие материалы в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет. На суде комсомольчанин вину признал и раскаялся в содеянном. Приговор суда вступил в законную силу.
Автомобиль Следственного комитета РФ
1 июля, 13:28
Нетрезвый чиновник Генпрокуратуры напал на полицейских, идет проверка
1713104
Обсудить 1
Комсомольск-на-АмуреХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей
Медик у машины скорой помощи
В Республике Алтай выявили 26 новых случаев COVID-19
Парк аттракционов
В Приамурье проведут проверку из-за неисправной работы аттракциона
Военнослужащие афганской национальной армии
В Афганистане при нападении на участок погибли трое полицейских
Высоковольтная ЛЭП
В Краснодаре устранили почти все возникшие из-за жары энергоаварии
Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая Фу Цун
Китай объяснил необходимость наращивать военный потенциал
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Главу ямальского города Губкинский госпитализировали с COVID-19
Чемодан с лекарственными средствами в руках у врача на подстанции скорой помощи в Новосибирске
Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи
День России
Путину предложили перенести День России на 1 июля
Сотрудник полиции
В Волгоградской области работник фермы прострелили ногу бригадиру
Дождь в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Сотрудник полиции
В Хабаровском крае задержали подозреваемую в серии поджогов жилых домов
Солдаты украинской правительственной армии в районе возле деревни Дебальцево, Донецкая область
Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе
Специальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
США заявили, что готовы к переговорам с КНДР
Сотрудник полиции
В Приамурье задержали обвиняемого в вербовке в "Исламское государство"*
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
Лента новостейМолния