Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за угрозы полиции и чиновникам

Установлено, что осужденный в своем аккаунте в социальной сети разместил публикацию с угрозами сотрудникам правоохранительных органов и чиновникам, а также призывами к жителям Комсомольска-на-Амуре к противоправным действиям.

"Суд признал гражданина России виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма", и приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд лишил его права в течение 4 лет размещать обращения и другие материалы в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет. На суде комсомольчанин вину признал и раскаялся в содеянном. Приговор суда вступил в законную силу.