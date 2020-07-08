В Республике Алтай выявили 26 новых случаев COVID-19

"За прошедшие сутки выявлено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у девяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у двоих детей; у восьми жителей Майминского района; у семи жителей Усть-Канского района и двух жителей Чемальского района… С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 962 случая заболевания", - говорится в сообщении.