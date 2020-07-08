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В Республике Алтай выявили 26 новых случаев COVID-19
Двадцать шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай за сутки, всего в регионе заболели 962 человека, сообщают в оперштабе. ⠀ РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T07:54
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай, горно-алтайск, общество

В Республике Алтай выявили 26 новых случаев COVID-19

07:54 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 8 июл - РИА Новости. Двадцать шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай за сутки, всего в регионе заболели 962 человека, сообщают в оперштабе. ⠀
"За прошедшие сутки выявлено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у девяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у двоих детей; у восьми жителей Майминского района; у семи жителей Усть-Канского района и двух жителей Чемальского района… С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 962 случая заболевания", - говорится в сообщении.
За сутки выздоровели 33 пациента из Горно-Алтайска, Майминского, Турочакского и Кош-Агачского районов. По данным на утро 8 июля, за весь период в регионе 455 человек выписаны из медучреждений.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 40 784 человека. Под медицинским наблюдением в регионе находится 865 человек.
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