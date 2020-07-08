В Республике Алтай выявили 26 новых случаев COVID-19

БАРНАУЛ, 8 июл - РИА Новости. Двадцать шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай за сутки, всего в регионе заболели 962 человека, сообщают в оперштабе. ⠀
"За прошедшие сутки выявлено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у девяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у двоих детей; у восьми жителей Майминского района; у семи жителей Усть-Канского района и двух жителей Чемальского района… С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 962 случая заболевания", - говорится в сообщении.
За сутки выздоровели 33 пациента из Горно-Алтайска, Майминского, Турочакского и Кош-Агачского районов. По данным на утро 8 июля, за весь период в регионе 455 человек выписаны из медучреждений.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 40 784 человека. Под медицинским наблюдением в регионе находится 865 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.