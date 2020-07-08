Главу ямальского города Губкинский госпитализировали с COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июл - РИА Новости. Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин сообщил, что госпитализирован с подтвержденным коронавирусом, инфекция дала осложнения.
"Нахожусь на лечении с положительным тестом на коронавирус. Инфекция дала осложнения - в таких случаях пациентов направляют в Ноябрьск, здесь сейчас на госпитализации 52 жителя нашего города", - написал Гаранин на своей странице в Instagram, уточнив, что работает при этом дистанционно.
По его словам, ситуация с коронавирусом в городе, где проживают около 30 тысяч человек, "местами сложная".
"На прошлой неделе организовали 30 дополнительных коек для пациентов с COVID–19, но они уже заполнены, поэтому в ближайшее время будет открыто еще 60 дополнительных коек", - добавил Гаранин.
Согласно информации регионального оперативного штаба, коронавирус в Губкинском подтвержден у 405 человек, выздоровело менее трети из них. В целом на Ямале число заразившихся приближается к 7 тысячам, вылечились 2,7 тысячи человек, скончались 47 пациентов с COVID-19. Режим самоизоляции в автономном округе продлен до 10 июля.
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