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Главу ямальского города Губкинский госпитализировали с COVID-19
Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин сообщил, что госпитализирован с подтвержденным коронавирусом, инфекция дала осложнения. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T07:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, общество

Главу ямальского города Губкинский госпитализировали с COVID-19

07:50 08.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июл - РИА Новости. Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин сообщил, что госпитализирован с подтвержденным коронавирусом, инфекция дала осложнения.
"Нахожусь на лечении с положительным тестом на коронавирус. Инфекция дала осложнения - в таких случаях пациентов направляют в Ноябрьск, здесь сейчас на госпитализации 52 жителя нашего города", - написал Гаранин на своей странице в Instagram, уточнив, что работает при этом дистанционно.
По его словам, ситуация с коронавирусом в городе, где проживают около 30 тысяч человек, "местами сложная".
"На прошлой неделе организовали 30 дополнительных коек для пациентов с COVID–19, но они уже заполнены, поэтому в ближайшее время будет открыто еще 60 дополнительных коек", - добавил Гаранин.
Согласно информации регионального оперативного штаба, коронавирус в Губкинском подтвержден у 405 человек, выздоровело менее трети из них. В целом на Ямале число заразившихся приближается к 7 тысячам, вылечились 2,7 тысячи человек, скончались 47 пациентов с COVID-19. Режим самоизоляции в автономном округе продлен до 10 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалОбщество
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