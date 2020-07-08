Главу ямальского города Губкинский госпитализировали с COVID-19

"Нахожусь на лечении с положительным тестом на коронавирус. Инфекция дала осложнения - в таких случаях пациентов направляют в Ноябрьск, здесь сейчас на госпитализации 52 жителя нашего города", - написал Гаранин на своей странице в Instagram, уточнив, что работает при этом дистанционно.