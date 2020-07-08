Китай объяснил необходимость наращивать военный потенциал

"Я не в той позиции, чтобы подтверждать или опровергать, что Китай работает над наращиванием своего ядерного арсенала. Я хочу сказать, что между ядерным арсеналом США и Китая огромный разрыв. Мы думаем не только о том, что США наращивают свой ядерный потенциал, но и о том, что они развивают и разворачивают свои системы ПРО вблизи Китая и развивают вооружения в космосе… Они четко дали понять, что планируют разместить ракеты средней дальности наземного базирования на пороге Китая", - заявил Фу Цун на встрече с журналистами.