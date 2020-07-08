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На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей
Трое находящихся под опекой детей утонули в Рубцовске Алтайского края во вторник, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК России по региону. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:11
рубцовск
алтайский край
происшествия
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рубцовск, алтайский край, происшествия

На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей

07:48 08.07.2020 (обновлено: 10:11 08.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БАРНАУЛ, 8 июл — РИА Новости. Трое находящихся под опекой детей утонули в Рубцовске Алтайского края во вторник, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК России по региону.

"Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам") по факту утопления двух девочек восьми и десяти лет и шестнадцатилетнего мальчика в реке Алей в городе Рубцовске", — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером во вторник четверо несовершеннолетних детей, находящихся под опекой, пошли купаться на реку без присмотра взрослых. В какой-то момент две девочки и мальчик скрылись под водой. Тела двоих детей обнаружены, а восьмилетней девочки до сих пор не найдено.
"Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства гибели детей. Расследование уголовного дела продолжается", — резюмируют в ведомстве.
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