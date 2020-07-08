На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей

"Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам") по факту утопления двух девочек восьми и десяти лет и шестнадцатилетнего мальчика в реке Алей в городе Рубцовске", — говорится в сообщении.