На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей

БАРНАУЛ, 8 июл — РИА Новости. Трое находящихся под опекой детей утонули в Рубцовске Алтайского края во вторник, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК России по региону.
"Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам") по факту утопления двух девочек восьми и десяти лет и шестнадцатилетнего мальчика в реке Алей в городе Рубцовске", — говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером во вторник четверо несовершеннолетних детей, находящихся под опекой, пошли купаться на реку без присмотра взрослых. В какой-то момент две девочки и мальчик скрылись под водой. Тела двоих детей обнаружены, а восьмилетней девочки до сих пор не найдено.
"Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства гибели детей. Расследование уголовного дела продолжается", — резюмируют в ведомстве.