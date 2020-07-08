США заявили, что готовы к переговорам с КНДР

СЕУЛ, 8 июл – РИА Новости. Спецпредставитель Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил, что США осознают важность межкорейского сотрудничества и готовы к диалогу с КНДР, которой нужно только назначить компетентного переговорщика, передает агентство Рёнхап.

Биган прибыл с визитом в Сеул 7 июля и уже провел встречи с ключевыми южнокорейскими дипломатами, включая главу МИД Кан Гён Хву и ее первого заместителя Чо Се Ёна, встреча с которым длилась около часа. Стороны обсудили КНДР, коронавирус и сотрудничество Республики Корея с США. После этого Биган встретился со своим коллегой - спецпредставителем МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.

По итогам последней встречи Биган отметил, что межкорейское сотрудничество важно для безопасности на Корейском полуострове и он "полностью поддержит" усилия южнокорейского правительства по продвижению сотрудничества с КНДР.

"Мы будем прилагать усилия, чтобы достичь мира на Корейском полуострове, я считаю это очень даже возможным. Президент Трамп всецело поддерживает нас в этих усилиях", - заявил он.

Биган отметил, что "США готовы к переговорам и Ким Чен Ын сможет проверить это", если назначит для него "компетентного" партнера по переговорам, который был бы "готов к ним". Однако, по его словам, нынешний визит в Сеул был запланирован только для переговоров с союзником, то есть Южной Кореей , поэтому американская сторона не просила КНДР о встрече.

Спецпредставитель США также заявил, что ориентиром для переговоров с КНДР являются не высказывания отдельных лиц в Северной Корее и США, а договоренности, достигнутые лидерами двух стран за последние два года. "Видение ситуации, исходящее из тех выводов, к которым пришли президент Трамп и председатель Ким Чен Ын в ходе встреч за последние два года, принесет еще более прочный мир на Корейский полуостров, реформирует отношения на самом полуострове, уберет с него ядерное оружие, оно означает более светлое будущее для корейского народа", - сказал Биган.