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США заявили, что готовы к переговорам с КНДР
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил, что США осознают важность межкорейского сотрудничества и готовы к диалогу с КНДР, которой нужно только... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T07:55
стивен биган
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ким чен ын
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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стивен биган, северная корея, ким чен ын, мид южной кореи, южная корея, сша, в мире

США заявили, что готовы к переговорам с КНДР

07:47 08.07.2020 (обновлено: 07:55 08.07.2020)
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© AP Photo / Lee Jin-manСпециальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
Специальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
© AP Photo / Lee Jin-man
Специальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган. Архивное фото
СЕУЛ, 8 июл – РИА Новости. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил, что США осознают важность межкорейского сотрудничества и готовы к диалогу с КНДР, которой нужно только назначить компетентного переговорщика, передает агентство Рёнхап.
Биган прибыл с визитом в Сеул 7 июля и уже провел встречи с ключевыми южнокорейскими дипломатами, включая главу МИД Кан Гён Хву и ее первого заместителя Чо Се Ёна, встреча с которым длилась около часа. Стороны обсудили КНДР, коронавирус и сотрудничество Республики Корея с США. После этого Биган встретился со своим коллегой - спецпредставителем МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.
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По итогам последней встречи Биган отметил, что межкорейское сотрудничество важно для безопасности на Корейском полуострове и он "полностью поддержит" усилия южнокорейского правительства по продвижению сотрудничества с КНДР.
"Мы будем прилагать усилия, чтобы достичь мира на Корейском полуострове, я считаю это очень даже возможным. Президент Трамп всецело поддерживает нас в этих усилиях", - заявил он.
Биган отметил, что "США готовы к переговорам и Ким Чен Ын сможет проверить это", если назначит для него "компетентного" партнера по переговорам, который был бы "готов к ним". Однако, по его словам, нынешний визит в Сеул был запланирован только для переговоров с союзником, то есть Южной Кореей, поэтому американская сторона не просила КНДР о встрече.
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Спецпредставитель США также заявил, что ориентиром для переговоров с КНДР являются не высказывания отдельных лиц в Северной Корее и США, а договоренности, достигнутые лидерами двух стран за последние два года. "Видение ситуации, исходящее из тех выводов, к которым пришли президент Трамп и председатель Ким Чен Ын в ходе встреч за последние два года, принесет еще более прочный мир на Корейский полуостров, реформирует отношения на самом полуострове, уберет с него ядерное оружие, оно означает более светлое будущее для корейского народа", - сказал Биган.
Ранее первый замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи в своем заявлении отвергла возможность саммита с США, которые, по ее словам, "настойчиво цепляются за враждебную политику против КНДР", не готовы предложить какие-либо новые условия и используют лишь "мелкие уловки", чтобы использовать КНДР в решении своих внутренних проблем.
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Стивен БиганСеверная КореяКим Чен ЫнМИД Южной КореиЮжная КореяСШАВ мире
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