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Распространение нового коронавируса
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В Индии число заболевших COVID-19 превысило 740 тысяч человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 22,7 тысячи и составляет 742 417, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T07:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тамилнад
махараштра
дели
индия
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, тамилнад, махараштра, дели, индия, в мире

В Индии число заболевших COVID-19 превысило 740 тысяч человек

07:45 08.07.2020
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© REUTERS / Francis MascarenhasМедицинский работник в защитном костюме идет по улице в Мумбаи, Индия
Медицинский работник в защитном костюме идет по улице в Мумбаи, Индия
© REUTERS / Francis Mascarenhas
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 22,7 тысячи и составляет 742 417, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 264 944 человек, выздоровели 456 830 человека (16 883 за сутки), умерли 20 642 (482 за сутки).
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Во вторник сообщалось о 719 665 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 22,2 тысячи), днем ранее – о 697 413 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 24,2 тысячи).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 217 121 (5 134 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 118 594 заболевших (3 616 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлено 102 831 заболевших (2 008 за сутки).
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Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТамилнадМахараштраДелиИндияВ мире
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