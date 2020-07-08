В Индии число заболевших COVID-19 превысило 740 тысяч человек

Медицинский работник в защитном костюме идет по улице в Мумбаи, Индия

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 22,7 тысячи и составляет 742 417, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 264 944 человек, выздоровели 456 830 человека (16 883 за сутки), умерли 20 642 (482 за сутки).

Во вторник сообщалось о 719 665 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 22,2 тысячи), днем ранее – о 697 413 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 24,2 тысячи).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 217 121 (5 134 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад : 118 594 заболевших (3 616 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели , где выявлено 102 831 заболевших (2 008 за сутки).

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.