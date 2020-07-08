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В Краснодаре устранили почти все возникшие из-за жары энергоаварии
Энергетики устранили почти все аварии, возникшие за два дня из-за жары в Краснодаре, без света остаются 3,9 тысячи жителей, сообщает администрация краевой... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T07:41
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темрюк
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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краснодар, сочи, ейск, кубаньэнерго, темрюк, происшествия

В Краснодаре устранили почти все возникшие из-за жары энергоаварии

07:41 08.07.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин
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СОЧИ, 8 июл – РИА Новости. Энергетики устранили почти все аварии, возникшие за два дня из-за жары в Краснодаре, без света остаются 3,9 тысячи жителей, сообщает администрация краевой столицы.
С начала недели из-за установившейся жары на Кубани начались перебои в энергоснабжении: свет отключали в Ейске, Геленджике, Сочи, Темрюке. Самая сложная ситуация – в Краснодаре. Потребление электроэнергии в краевой столице возросло на 50% по сравнению с летним максимумом прошлого года. В понедельник без света остались больше 40 тысяч человек. По данным властей Краснодара, во вторник произошло ещё 12 крупных отключений энергоснабжения. Для восстановления энергоснабжения в краевую столицу были привлечены бригады из разных районов Кубани.
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"В ночь на 8 июля в Краснодаре устранили почти все аварии на электросетях города. По состоянию на 7.00 утра 8 июля в краевом центре запитаны почти все жилые дома и социально значимые объекты, попавшие в зону отключения из-за аварий на электросетях", - говорится в сообщении.
Уточняется, что восстановительные работы всю ночь вели бригады АО "НЭСК-электросети" — задействовали 100 человек и порядка 35 единиц техники. Сейчас в Краснодаре продолжаются работы по устранению двух аварий. ПАО "Кубаньэнерго" предоставило дополнительно 14 дизель-генераторов. Также в три раза усилили состав аварийных бригад АО "НЭСК-электросети", привлекли дополнительную спецтехнику для проведения восстановительных работ.
"Сейчас продолжаются восстановительные работы по двум отключениям в районе улиц имени Монтажников, Гаражной, имени Гагарина, имени Тургенева. Количество жителей, отключённых от электроэнергии в этом районе — 3,9 тысячи человек", - говорится в сообщении.
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КраснодарСочиЕйскКубаньэнергоТемрюкПроисшествия
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