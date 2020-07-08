В Краснодаре устранили почти все возникшие из-за жары энергоаварии

"В ночь на 8 июля в Краснодаре устранили почти все аварии на электросетях города. По состоянию на 7.00 утра 8 июля в краевом центре запитаны почти все жилые дома и социально значимые объекты, попавшие в зону отключения из-за аварий на электросетях", - говорится в сообщении.