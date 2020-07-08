В Киргизии выявили 345 новых случаев COVID-19

БИШКЕК, 8 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 345 за сутки, 13 человек скончались, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 8 июля 2020 года по республике зарегистрировано 345 новых случаев СOVID-19, 183 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 13 человек, 12 мужчин и одна женщина. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 67 пациентов.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 62 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1287 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество выявленных зараженных в Киргизии возросло до 8486, умерли 112 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2983 пациента.

По данным штаба, также за сутки 44 человека скончались от внебольничной пневмонии. Общее количество смертей от этого заболевания с начала пандемии достигло 268.