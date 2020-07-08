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В Киргизии выявили 345 новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 345 за сутки, 13 человек скончались, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T07:40
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии выявили 345 новых случаев COVID-19

07:40 08.07.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 8 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 345 за сутки, 13 человек скончались, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 8 июля 2020 года по республике зарегистрировано 345 новых случаев СOVID-19, 183 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
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По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 13 человек, 12 мужчин и одна женщина. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 67 пациентов.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 62 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1287 работников медицинской сферы.
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Таким образом, на сегодняшний день общее количество выявленных зараженных в Киргизии возросло до 8486, умерли 112 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2983 пациента.
По данным штаба, также за сутки 44 человека скончались от внебольничной пневмонии. Общее количество смертей от этого заболевания с начала пандемии достигло 268.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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