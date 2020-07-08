https://ria.ru/20200708/1574036289.html
В Киргизии выявили 345 новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 345 за сутки, 13 человек скончались, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T07:40
2020-07-08T07:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/132735/48/1327354888_0:115:2201:1353_1400x0_80_0_0_7a475c681fd75d808ef66fa194cfe67b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, киргизия, в мире
БИШКЕК, 8 июл - РИА Новости.
Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии
выросло на 345 за сутки, 13 человек скончались, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 8 июля 2020 года по республике зарегистрировано 345 новых случаев СOVID-19, 183 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 13 человек, 12 мужчин и одна женщина. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 67 пациентов.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 62 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1287 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество выявленных зараженных в Киргизии возросло до 8486, умерли 112 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2983 пациента.
По данным штаба, также за сутки 44 человека скончались от внебольничной пневмонии. Общее количество смертей от этого заболевания с начала пандемии достигло 268.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.