В Кузбассе за сутки выявили 69 случаев COVID-19

"Еще у 69 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 12 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 965 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1226 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.

По данным на среду, в Кузбассе выявлено 2203 случая заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 965 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8476 человек, снято с наблюдения 67714 человек.