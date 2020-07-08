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В Кузбассе за сутки выявили 69 случаев COVID-19
В Кузбассе за сутки выявили 69 случаев коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T07:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кемерово, юрга, полысаево, новокузнецк, кемеровская область, общество

В Кузбассе за сутки выявили 69 случаев COVID-19

07:40 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
КЕМЕРОВО, 8 июл - РИА Новости. В Кузбассе за сутки выявили 69 случаев коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 69 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 12 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 965 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1226 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 19 новых случаев выявлено в Кемерово, 15 – в Новокузнецке, 10 – в Междуреченске, пять – в Юрге, по три – в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Осинниках, по два – в Полысаево и Юргинском районе, по одному – в Мысках, Прокопьевске, Беловском, Кемеровском, Мариинском, Тисульском и Яшкинском районах.
По данным на среду, в Кузбассе выявлено 2203 случая заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 965 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8476 человек, снято с наблюдения 67714 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КемеровоЮргаПолысаевоНовокузнецкКемеровская областьОбщество
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