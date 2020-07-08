В Кузбассе за сутки выявили 69 случаев COVID-19

КЕМЕРОВО, 8 июл - РИА Новости. В Кузбассе за сутки выявили 69 случаев коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 69 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 12 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 965 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1226 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 19 новых случаев выявлено в Кемерово, 15 – в Новокузнецке, 10 – в Междуреченске, пять – в Юрге, по три – в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Осинниках, по два – в Полысаево и Юргинском районе, по одному – в Мысках, Прокопьевске, Беловском, Кемеровском, Мариинском, Тисульском и Яшкинском районах.
По данным на среду, в Кузбассе выявлено 2203 случая заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 965 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8476 человек, снято с наблюдения 67714 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.