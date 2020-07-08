В Московском зоопарке родились детеныши чакоанской мары

"Двое детенышей чакоанской мары родились в зоопарке 16 июня. Все прошло хорошо, заботливая мама тщательно вылизала малышей и начала их выкармливать. Для зоологов в такие моменты важно создать идеальные условия и не мешать естественному процессу родов и выхаживания, потому что мары по природе довольно пугливые, лучше их не беспокоить", - сообщили в пресс-службе.