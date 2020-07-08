В Московском зоопарке родились детеныши чакоанской мары

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Детеныши чакоанской мары родились в Московском зоопарке, посетители могут полюбоваться ими в "Доме птиц", сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка.
"Двое детенышей чакоанской мары родились в зоопарке 16 июня. Все прошло хорошо, заботливая мама тщательно вылизала малышей и начала их выкармливать. Для зоологов в такие моменты важно создать идеальные условия и не мешать естественному процессу родов и выхаживания, потому что мары по природе довольно пугливые, лучше их не беспокоить", - сообщили в пресс-службе.
В зоопарке рассказали, что родители детенышей приехали в Московский зоопарк из Праги почти шесть лет назад. С тех пор они живут вместе, в помещении, закрытом от посетителей, потому что для размножения этим пугливым животным нужны тишина и покой.
"Наша пара размножается уже в третий раз: в 2017 и 2018 году у них рождалось по одному детенышу", - добавили в пресс-службе.
Посетители могут полюбоваться карликовыми марами в "Доме птиц", где они живут в смешанной экспозиции вместе с бриллиантовыми горлицами и виргинской куропаткой.
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Внешне чакоанской мары напоминает сразу нескольких зверей: зайца, капибару и маленького копытного животного – оленька. Сидит мара как заяц, формой головы похоже на капибару, а передвигается, как оленек. Но на самом деле это грызун, относящийся к семейству свинковых. Мары распространены на юго-востоке Южной Америки.
Детеныши карликовой мары появляются на свет хорошо развитыми, с открытыми глазами, покрытые шерстью, сразу могут ходить, а через пару часов бегать.