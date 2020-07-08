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Эксперты подсказали, как сэкономить на денежных переводах
Россиянам доступно множество способов перевести деньги другому человеку, причем даже в одном банке может быть несколько вариантов по разной стоимости. Комиссия... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T07:31
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райффайзенбанк, центральный банк рф (цб рф), экономика

Эксперты подсказали, как сэкономить на денежных переводах

07:31 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россиянам доступно множество способов перевести деньги другому человеку, причем даже в одном банке может быть несколько вариантов по разной стоимости. Комиссия за перевод может зависеть не только от суммы, но и от способа его совершения: например, в приложении банка – бесплатно, а в офисе - уже нет.
В последнее время заметную роль в снижении стоимости переводов играют финансовые власти. Так, уже больше года работает Система быстрых платежей (СБП) Банка России, с помощью которой можно бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц, зная только номер телефона получателя средств. К ней уже подключены все крупнейшие банки, и число участников продолжает расти.
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Кроме того, с 14 июня в России действует запрет на банковский роуминг - теперь банки не могут взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Это ограничение в первую очередь затронуло Сбербанк: с апреля он начал переводить клиентов на новую систему переводов, в рамках которой можно ежемесячно переводить до 50 тысяч рублей внутри банка бесплатно, а затем либо платить комиссию в 1%, либо купить подписку.
В многообразии способов денежных переводов и том, как на этом можно сэкономить, с помощью экспертов разбирался корреспондент РИА Новости.

Система быстрых платежей

Если отправитель и получатель обслуживаются в разных российских банках, то СБП - это один из самых удобных способов совершить перевод, отметил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов.
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Преимущества аналогичны внутрибанковским переводам: они мгновенны и для совершения перевода достаточно знать телефон получателя. Комиссии от банка к банку почти не меняются, поскольку их ограничивает ЦБ. При переводах до 100 тысяч рублей в месяц платить ничего не нужно, но даже при превышении этой суммы комиссия составит лишь 0,5%, но не более 1 500 рублей.
Переводя деньги через СБП, клиенту стоит сравнить стоимость операции с классическими карточными переводами, советует руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин. Если перевод меньше определенной суммы, комиссия через СБП будет меньше. Потом она "догоняет" комиссию за классический перевод и далее увеличивается до своего потолка в 1 500 рублей. Таким образом, переводы до определенной суммы выгоднее совершить с помощью системы, свыше - через обычный банковский перевод.
Система быстрых платежей - это также удобный способ переводить деньги между собственными счетами, открытыми в банках-участниках. Банки с июля начали тестировать новую функцию: теперь достаточно открыть приложение банка, на счет в котором нужно собрать деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других кредитных организациях.

Перевод в сторонний банк

Переводы с карты на карту удобны, в том числе, если плательщик и получатель живут в разных странах. Например, сейчас многие кредитные организации позволяют перевести деньги на карту банков Центральной Азии, достаточно знать номер карты получателя.
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Недостаток состоит в большом разбросе размеров комиссий. В собственных мобильных приложениях банка такой перевод может быть бесплатен, а на стороннем сайте за такую услугу могут брать комиссию. Поэтому нужно внимательно следить за полной стоимостью перевода до его совершения, напоминают в АЭД.
Тем не менее, есть способ сэкономить и на переводах клиенту другого банка. Плата не взимается, если переводить так называемым "межбанком", то есть со счета на счет по реквизитам, советует председатель правления "БКС банка" Дмитрий Пешнев-Подольский. Это один из самых простых способов, такой перевод можно сделать в большинстве мобильных и интернет-банков у крупных игроков. Реквизиты счета у отправителя можно сохранить, если понадобится повторить операцию.
Некоторые клиенты также пользуются небольшой хитростью: при переводе друзьям или хорошим знакомым они могут дать им данные своей карты, чтобы те смогли пополнить свой счет с "пластика". При этом для подтверждения операции на мобильный телефон держателя карты придет код, который нужно будет ввести пополняющему свою карту. Однако стоит помнить, что такую информацию стоит говорить лично, не оставляя "цифровых следов", и только тем, кому вы доверяете.
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Оптимизировать расходы на переводы можно и с помощью социальных сетей, такую услугу предлагает "ВКонтакте". Отправка с карт Mastercard и Maestro от 300 до 75 000 рублей в месяц совершается без комиссии, по картам Visa и "Мир" взимается небольшая комиссия. Получение переводов полностью бесплатно.

Внутрибанковские хитрости

Еще один способ сэкономить – отправить перевод клиенту того же банка, советует исполнительный директор по развитию банка "Русский Стандарт" Елена Петрова. Подобные внутренние переводы в кредитных организациях чаще всего бесплатны. Так, если вы хотите перевести средства знакомому, то стоит уточнить, картами каких банков он пользуется, и выбрать тот, в котором открыт счет и у вас.
Сюда же относятся и переводы между электронными кошельками - в рамках одной системы электронных денег они будут бесплатны или почти бесплатны, напоминает председатель АЭД Достов.
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Кроме того, у клиентов многих банков есть возможность открыть дополнительную карту к своей основной. Это удобно, например, для перевода денег родственникам. В таком случае у вас будет общий счет, где можно будет отслеживать совершаемые операции. На такую дополнительную карту нередко можно установить ограничения по снятию наличных и совершению покупок.

Когда бесплатно не получится

В ряде случаев сэкономить у клиента все-таки не получится, например, при отправлении переводов наличными. В большинстве случаев получить такой перевод можно будет уже через несколько минут или часов, однако у него есть существенные недостатки.
Во-первых, неизбежно придется взаимодействовать с оператором по переводу денежных средств, что в условиях распространения коронавируса не всегда удобно и возможно. Во-вторых, поскольку такие переводы более затратны, чем безналичные, они почти никогда не бывают бесплатными. Но и дорогими назвать их трудно, отмечает Достов из АЭД: по данным Всемирного банка (ВБ), в России комиссии по денежным переводам являются одними из самых низких в мире. В отчетах ВБ Россию даже указывают отдельно, а не в составе макрорегиона, чтобы не искажать статистику.
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Тем не менее, в очень нишевых переводах - в отдельные страны, на определенные суммы, в конкретный период времени - банки могут проявить щедрость и не взимать сборы.
Особенность российского рынка денежных переводов заключается в том, что на стороне плательщика и получателя могут быть совсем разные инструменты. То есть не обязательно делать перевод именно со счета на счет или с карты на карту. Можно с банковского счета перевести деньги на электронный кошелек. Или с электронного кошелька совершить перевод, который получатель заберет наличными в ближайшем банке.
Комиссии за такие операции могут быть очень разнообразны и сильно зависят от банка. Но регулятор здесь на стороне потребителя: по закону кредитная организация должна обязательно уведомить о стоимости операции до ее совершения.
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