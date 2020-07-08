https://ria.ru/20200708/1574036033.html
МИД Китая назвал "превосходным" сотрудничество с Россией
Китай и Россия поддерживают постоянный контакт по вопросам стратегической безопасности, сотрудничество между странами в этом вопросе превосходное, заявил в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T07:29
2020-07-08T07:29
россия
мид кнр
сергей рябков
пекин
китай
в мире
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https://ria.ru/20200601/1572281843.html
2
россия
пекин
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156070/49/1560704998_0:0:2970:1671_1400x0_80_0_0_45d7876755b63ff5583be83117dedd68.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мид кнр, сергей рябков, пекин, китай, в мире