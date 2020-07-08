МИД Китая назвал "превосходным" сотрудничество с Россией

"На самом деле мы поддерживаем постоянный контакт с российскими партнерами. Сотрудничество между двумя сторонами превосходное. Мы контактируем эффективно. Я бы не назвал это переговорами, я бы назвал это консультациями по очень важным вопросам, по стратегическим вопросам", - заявил журналистам Фу Цун.