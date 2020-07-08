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МИД Китая назвал "превосходным" сотрудничество с Россией
Китай и Россия поддерживают постоянный контакт по вопросам стратегической безопасности, сотрудничество между странами в этом вопросе превосходное, заявил в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T07:29
россия
мид кнр
сергей рябков
пекин
китай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, мид кнр, сергей рябков, пекин, китай, в мире

МИД Китая назвал "превосходным" сотрудничество с Россией

07:29 08.07.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкГенеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая Фу Цун на Московской конференции по нераспространению
Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая Фу Цун на Московской конференции по нераспространению
© РИА Новости
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ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Китай и Россия поддерживают постоянный контакт по вопросам стратегической безопасности, сотрудничество между странами в этом вопросе превосходное, заявил в среду глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
"На самом деле мы поддерживаем постоянный контакт с российскими партнерами. Сотрудничество между двумя сторонами превосходное. Мы контактируем эффективно. Я бы не назвал это переговорами, я бы назвал это консультациями по очень важным вопросам, по стратегическим вопросам", - заявил журналистам Фу Цун.
Он добавил, что "сегодня или завтра" встретится со старшими дипломатами посольства России в Пекине, кроме того, поддерживает постоянный контакт с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым по вопросам контроля над вооружениями и иранской ядерной проблеме.
"Это демонстрирует высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами", - добавил Фу Цун.
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1 июня, 12:03
Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем
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РоссияМИД КНРСергей РябковПекинКитайВ мире
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