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Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества при продаже смартфонов
Злоумышленники нашли новый способ мошенничества при продаже смартфонов: они берут устройство в лизинг и перепродают его, однако спустя какое-то время телефон... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:33
samsung
общество
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
samsung, общество

Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества при продаже смартфонов

07:17 08.07.2020 (обновлено: 11:33 08.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Злоумышленники нашли новый способ мошенничества при продаже смартфонов: они берут устройство в лизинг и перепродают его, однако спустя какое-то время телефон блокируется из-за отсутствия платежей, рассказал РИА Новости директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский.
По его словам, мошенники в своих схемах используют программу Samsung Upgrade. В рамках нее пользователь может за небольшую ежемесячную плату пользоваться новым смартфоном, а после 12 месяцев либо бесплатно обменять его на новый, либо выкупить, внеся остаток платежей. Процесс оформления подписки полностью цифровой и происходит онлайн.

"Юридически такая форма приобретения гаджетов — лизинг. Мошенники быстро научились использовать новый формат покупки для собственной выгоды. Они оформляют программу Samsung Upgrade на подставных лиц. После получения гаджетов организаторы перепродают их ничего не подозревающим покупателям. Зачастую по очень привлекательным ценам на сайтах бесплатных объявлений или рынках. Первоначального взноса программа не предусматривает, поэтому смартфон в момент перепродажи работает нормально", — отметил эксперт.

Однако через некоторое время начинают приходить сообщения с просьбой внести очередной платеж по лизингу. Если плата не внесена, устройство блокируется и использовать его уже невозможно. "Обойти блокировку не получится, поскольку требуется замена материнской платы. С момента запуска программы такие случаи выявлены уже в шести регионах России, а также в Беларуси и Казахстане", — сообщил Пителинский.
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"Что делать, чтобы не лишиться денег? Эксперты рекомендуют по возможности покупать смартфоны в официальных магазинах и относиться с осторожностью к покупке с рук или в сомнительных точках перепродажи. Обращайте внимание на цену: обычно она заметно ниже рыночной", — советует он.
Помимо этого, пользователям рекомендуется перед покупкой смартфона проверить по уникальному идентификатору устройства (IMEI), не участвует ли он в программе лизинга. "Дополнительным сигналом для вас может служить отсутствие кассового чека у продавца. По программе лизинга он не выдается, так как смартфон перейдет в собственность только после выплаты всех платежей. В таком случае с большой вероятностью вы услышите какую-то историю про потерю чека", — добавил он.
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