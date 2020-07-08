Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества при продаже смартфонов

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Злоумышленники нашли новый способ мошенничества при продаже смартфонов: они берут устройство в лизинг и перепродают его, однако спустя какое-то время телефон блокируется из-за отсутствия платежей, рассказал РИА Новости директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский.

"Юридически такая форма приобретения гаджетов — лизинг. Мошенники быстро научились использовать новый формат покупки для собственной выгоды. Они оформляют программу Samsung Upgrade на подставных лиц. После получения гаджетов организаторы перепродают их ничего не подозревающим покупателям. Зачастую по очень привлекательным ценам на сайтах бесплатных объявлений или рынках. Первоначального взноса программа не предусматривает, поэтому смартфон в момент перепродажи работает нормально", — отметил эксперт.

"Что делать, чтобы не лишиться денег? Эксперты рекомендуют по возможности покупать смартфоны в официальных магазинах и относиться с осторожностью к покупке с рук или в сомнительных точках перепродажи. Обращайте внимание на цену: обычно она заметно ниже рыночной", — советует он.

Помимо этого, пользователям рекомендуется перед покупкой смартфона проверить по уникальному идентификатору устройства (IMEI), не участвует ли он в программе лизинга. "Дополнительным сигналом для вас может служить отсутствие кассового чека у продавца. По программе лизинга он не выдается, так как смартфон перейдет в собственность только после выплаты всех платежей. В таком случае с большой вероятностью вы услышите какую-то историю про потерю чека", — добавил он.