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В Китае прокомментировали требование США по переговорам о ядерном оружии
Ядерный арсенал США значительно больше китайского, и Вашингтон намерен увеличить этот разрыв, заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:38
дональд трамп
москва
пекин
вашингтон (город)
договор снв-3
мид кнр
китай
сша
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Логика американцев: "у меня танк, автомат и ящик с гранатами, а у тебя рогатка, палка и перочинный нож... давай не увеличивать свои вооружения". Вот и посылают их китайцы более чем прямолинейно)
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москва
пекин
вашингтон (город)
китай
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
дональд трамп, москва, пекин, вашингтон (город), договор снв-3, мид кнр, китай, сша, безопасность, в мире

В Китае прокомментировали требование США по переговорам о ядерном оружии

07:12 08.07.2020 (обновлено: 09:38 08.07.2020)
21574
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНародно-освободительная армия Китая
Народно-освободительная армия Китая
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Народно-освободительная армия Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 8 июл — РИА Новости. Ядерный арсенал США значительно больше китайского, и Вашингтон намерен увеличить этот разрыв, заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"Я хочу привести одну цифру. Ядерный арсенал США составляет около 5800-6000 боеголовок, это в 20 раз больше размера ядерного арсенала Китая. Это согласно данным, предоставленным международными известными аналитическими институтами", — уточнил он на спецбрифинге.

Фу Цун подчеркнул, что Соединенные Штаты прекрасно знают об этом.
"США собираются инвестировать 500 миллиардов долларов в следующие десять лет и 1,2 триллиона в следующие 30 лет. Просить Китай участвовать в так называемых трехсторонних переговорах — это не что иное, как предлог для того, чтобы развязать себе руки для получения военного доминирования", — заключил дипломат.
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В КНР назвали условие участия в переговорах о ядерном оружии
При этом он отметил, что отказ Китая не участвовать в этих переговорах не означает его выход из международного процесса ядерного разоружения.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении военной мощи. Он истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать.
Американский лидер Дональд Трамп неоднократно говорил о желании выработать новый трехсторонний документ между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли. В свою очередь, Москва выступает за пролонгирование без предварительных условий.
Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая ФУ Цун
Вчера, 05:55
Россия не просила Китай присоединиться к переговорам по разоружению с США
431162629
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Дональд ТрампМоскваПекинВашингтон (город)Договор СНВ-3МИД КНРКитайСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Красавцы!
8 июля, 09:48
Арсений Новиков
3000000
Логика американцев: "у меня танк, автомат и ящик с гранатами, а у тебя рогатка, палка и перочинный нож... давай не увеличивать свои вооружения". Вот и посылают их китайцы более чем прямолинейно)
8 июля, 11:29
Денис Чистов
1100000
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