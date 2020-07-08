В Китае прокомментировали требование США по переговорам о ядерном оружии

ПЕКИН, 8 июл — РИА Новости. Ядерный арсенал Ядерный арсенал США значительно больше китайского, и Вашингтон намерен увеличить этот разрыв, заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"Я хочу привести одну цифру. Ядерный арсенал США составляет около 5800-6000 боеголовок, это в 20 раз больше размера ядерного арсенала Китая. Это согласно данным, предоставленным международными известными аналитическими институтами", — уточнил он на спецбрифинге.

Фу Цун подчеркнул, что Соединенные Штаты прекрасно знают об этом.

"США собираются инвестировать 500 миллиардов долларов в следующие десять лет и 1,2 триллиона в следующие 30 лет. Просить Китай участвовать в так называемых трехсторонних переговорах — это не что иное, как предлог для того, чтобы развязать себе руки для получения военного доминирования", — заключил дипломат.

При этом он отметил, что отказ Китая не участвовать в этих переговорах не означает его выход из международного процесса ядерного разоружения.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении военной мощи. Он истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать.