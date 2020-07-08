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В Москве и Подмосковье из-за непогоды упали 130 деревьев
Сто тридцать деревьев упали в Москве и Подмосковье из-за непогоды, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:57
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
москва, московская область (подмосковье), происшествия

В Москве и Подмосковье из-за непогоды упали 130 деревьев

06:57 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГроза в Москве
Гроза в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Гроза в Москве
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сто тридцать деревьев упали в Москве и Подмосковье из-за непогоды, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Во вторник вечером в столице прошли дождь, гроза, град и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.
"В Москве упали 36 деревьев, повреждены 12 автомобилей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в Московской области было нарушено энергоснабжение в 500 домах в 26 населенных пунктах. Из-за непогоды упали 94 дерева и рекламный щит, повреждены 11 автомобилей.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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