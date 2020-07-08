В Москве и Подмосковье из-за непогоды упали 130 деревьев

Во вторник вечером в столице прошли дождь, гроза, град и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

По его словам, в Московской области было нарушено энергоснабжение в 500 домах в 26 населенных пунктах. Из-за непогоды упали 94 дерева и рекламный щит, повреждены 11 автомобилей.