https://ria.ru/20200708/1574035631.html
В Москве и Подмосковье из-за непогоды упали 130 деревьев
Сто тридцать деревьев упали в Москве и Подмосковье из-за непогоды, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:57
2020-07-08T06:57
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200628/1573588390.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574035614_0:65:1970:1173_1400x0_80_0_0_e1f4b5ac1548c66e7ceef0f65289da31.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), происшествия