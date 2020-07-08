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В Китае около 500 школьников оказались в ловушке из-за наводнения
Около 500 старшеклассников, проживающих при средней школе городского округа Хуанган китайской провинции Хубэй, в среду должны были принять участие в едином... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:56
хубэй
китай
происшествия
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хубэй, китай, происшествия, в мире

В Китае около 500 школьников оказались в ловушке из-за наводнения

06:56 08.07.2020
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в КНР
Скорая помощь в КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Около 500 старшеклассников, проживающих при средней школе городского округа Хуанган китайской провинции Хубэй, в среду должны были принять участие в едином государственном экзамене для поступления в высшие учебные заведения "гаокао" (аналог ЕГЭ – ред.), но оказались заблокированными в здании из-за наводнения, вызванного непрекращающимися ливнями.
Как говорится в сообщении управления общественной безопасности уезда Хуанмэй, глубина воды на территории школы "Хуанин" достигает 1,6 метра, из-за чего школьники не смогли вовремя добраться до места сдачи экзамена.
После того как стало известно об инциденте, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов уезда Хуанмэй и округа Хуанган, а также спасатели, была организована спецтехника, в том числе три экскаватора-погрузчика, с помощью которых перемещают оказавшихся в ловушке школьников.
Благодаря оперативной помощи уже около 300 старшеклассников смогли попасть в помещение для сдачи экзамена. В управлении общественной безопасности заверили, что в ближайшее время удастся вызволить всех остальных школьников.
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