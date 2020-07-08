В Китае около 500 школьников оказались в ловушке из-за наводнения

ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Около 500 старшеклассников, проживающих при средней школе городского округа Хуанган китайской провинции Около 500 старшеклассников, проживающих при средней школе городского округа Хуанган китайской провинции Хубэй , в среду должны были принять участие в едином государственном экзамене для поступления в высшие учебные заведения "гаокао" (аналог ЕГЭ – ред.), но оказались заблокированными в здании из-за наводнения, вызванного непрекращающимися ливнями.

Как говорится в сообщении управления общественной безопасности уезда Хуанмэй, глубина воды на территории школы "Хуанин" достигает 1,6 метра, из-за чего школьники не смогли вовремя добраться до места сдачи экзамена.

После того как стало известно об инциденте, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов уезда Хуанмэй и округа Хуанган, а также спасатели, была организована спецтехника, в том числе три экскаватора-погрузчика, с помощью которых перемещают оказавшихся в ловушке школьников.