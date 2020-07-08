Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи

"Две женщины приехали на отдых в окрестностях Курагино. Чтобы полюбоваться окрестными видами, они взобрались на горную смотровую площадку и решили запечатлеть себя на открывшихся с высокой горы красивых видах природы. При очередном фотоснимке одна из них оступилась на крутом обрыве, с 50-метровой высоты полетела вниз и погибла", — говорится в сообщении.