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Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи
На юге Красноярского края погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи на смотровой площадке, сообщает региональное агентство по... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T07:34
красноярский край
курагинский район
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
красноярский край, курагинский район, происшествия

Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи

06:52 08.07.2020 (обновлено: 07:34 08.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЧемодан с лекарственными средствами в руках у врача на подстанции скорой помощи в Новосибирске
Чемодан с лекарственными средствами в руках у врача на подстанции скорой помощи в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. На юге Красноярского края погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи на смотровой площадке, сообщает региональное агентство по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел во вторник в Курагинском районе.

"Две женщины приехали на отдых в окрестностях Курагино. Чтобы полюбоваться окрестными видами, они взобрались на горную смотровую площадку и решили запечатлеть себя на открывшихся с высокой горы красивых видах природы. При очередном фотоснимке одна из них оступилась на крутом обрыве, с 50-метровой высоты полетела вниз и погибла", — говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали спасателей минусинского поисково-спасательного отделения краевого учреждения "Спасатель". Они оперативно прибыли на место происшествия, нашли тело женщины и передали его сотрудникам МВД.
Машина полиции Германии
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37557017
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Красноярский крайКурагинский районПроисшествия
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