Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи

КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. На юге Красноярского края погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи на смотровой площадке, сообщает региональное агентство по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел во вторник в Курагинском районе.
"Две женщины приехали на отдых в окрестностях Курагино. Чтобы полюбоваться окрестными видами, они взобрались на горную смотровую площадку и решили запечатлеть себя на открывшихся с высокой горы красивых видах природы. При очередном фотоснимке одна из них оступилась на крутом обрыве, с 50-метровой высоты полетела вниз и погибла", — говорится в сообщении.
На место происшествия вызвали спасателей минусинского поисково-спасательного отделения краевого учреждения "Спасатель". Они оперативно прибыли на место происшествия, нашли тело женщины и передали его сотрудникам МВД.