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В Норильске собрали еще 96 кубометров топливно-водяной смеси
Специалисты собрали за сутки 96 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ - 33 401 кубометр, сообщил... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:51
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильске собрали еще 96 кубометров топливно-водяной смеси

06:51 08.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 8 июл - РИА Новости. Специалисты собрали за сутки 96 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ - 33 401 кубометр, сообщил журналистам представитель оперативного штаба.
"За сутки собрано топливно-водяной смеси 96 кубометров (всего - 33 401 кубометр)", - сказал представитель оперштаба.
Промышленный порт Череповецкого металлургического комбината
16 июня, 14:10
Разлив бензола произошел на Череповецком металлургическом комбинате
По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 поверхностный грунт не вывозили (всего вывезено 188 502 тонны), обработано сорбентом два километра береговой линии.
На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 345 человек и 176 единиц техники, из них от МЧС России 11 человек и три единицы техники. Авиационная группировка – два воздушных судна.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
6 июля, 19:18
"Норникель" пока не получил документы по экологическому ущербу от аварии
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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