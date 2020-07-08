В Норильске собрали еще 96 кубометров топливно-водяной смеси

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 96 кубометров (всего - 33 401 кубометр)", - сказал представитель оперштаба.

По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 поверхностный грунт не вывозили (всего вывезено 188 502 тонны), обработано сорбентом два километра береговой линии.