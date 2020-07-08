В КНР более 2,3 миллиона человек оказались в зоне бедствия из-за ливней

ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Свыше 2,3 миллиона человек оказались в зоне бедствия в китайской провинции Свыше 2,3 миллиона человек оказались в зоне бедствия в китайской провинции Хубэй из-за непрекращающихся несколько дней ливней и вызванных ими наводнений, говорится в сообщении правительства провинции.

Сейчас уже 14 городских округов и 33 уезда ввели режим экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации и активно предпринимают меры для борьбы с паводками и наводнениями.

Проливные дожди в провинции не прекращаются уже четыре дня, за это время в зоне бедствия оказались 2,314 миллиона жителей провинции, два человека погибли, 42,2 тысячи человек были эвакуированы в безопасные места, 41,7 тысячи человек нуждаются в экстренной помощи.

Площадь пострадавших из-за стихии сельскохозяйственных земель уже превышает 384 тысячи гектаров, урожай полностью уничтожен на площади в 28,3 тысячи гектаров. Помимо этого, из-за ливней и вызванных ими наводнений полностью разрушены более 420 жилых домов и других построек, около 400 зданий получили сильные повреждения и более 760 - незначительные. Прямой экономический ущерб уже достиг 2,48 миллиарда юаней (354,5 миллиона долларов).

Ливни вызвали не только наводнения, но также оползни и другие геологические бедствия в четырех городах провинции, жертв пока нет, но в результате оползня в уезде Хуанмэй городского округа Хуанган под завалами в среду оказались девять человек, ведется поисково-спасательная операция.