Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574035470.html
В КНР более 2,3 миллиона человек оказались в зоне бедствия из-за ливней
Свыше 2,3 миллиона человек оказались в зоне бедствия в китайской провинции Хубэй из-за непрекращающихся несколько дней ливней и вызванных ими наводнений,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:49
хубэй
китай
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141868_0:95:3386:2000_1400x0_80_0_0_31a2db51cb2b318559dedb7504a1a257.jpg
https://ria.ru/20200708/1574034484.html
https://ria.ru/20200623/1573374707.html
https://ria.ru/20200604/1572433080.html
хубэй
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141868_0:95:3386:2000_1400x0_80_0_0_31a2db51cb2b318559dedb7504a1a257.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141868_541:0:3208:2000_1400x0_80_0_0_fc95b7497f0db22b4577d95e14cf220f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141868_875:0:2875:2000_1400x0_80_0_0_5e014512f3a58a02d655739fedf4d319.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хубэй, китай, происшествия, в мире

В КНР более 2,3 миллиона человек оказались в зоне бедствия из-за ливней

06:49 08.07.2020
250
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль медицинской помощи в Китае
Автомобиль медицинской помощи в Китае
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Автомобиль медицинской помощи в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Свыше 2,3 миллиона человек оказались в зоне бедствия в китайской провинции Хубэй из-за непрекращающихся несколько дней ливней и вызванных ими наводнений, говорится в сообщении правительства провинции.
Сейчас уже 14 городских округов и 33 уезда ввели режим экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации и активно предпринимают меры для борьбы с паводками и наводнениями.
Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
Вчера, 05:10
В Японии из-за ливней погибли 57 человек
Проливные дожди в провинции не прекращаются уже четыре дня, за это время в зоне бедствия оказались 2,314 миллиона жителей провинции, два человека погибли, 42,2 тысячи человек были эвакуированы в безопасные места, 41,7 тысячи человек нуждаются в экстренной помощи.
Площадь пострадавших из-за стихии сельскохозяйственных земель уже превышает 384 тысячи гектаров, урожай полностью уничтожен на площади в 28,3 тысячи гектаров. Помимо этого, из-за ливней и вызванных ими наводнений полностью разрушены более 420 жилых домов и других построек, около 400 зданий получили сильные повреждения и более 760 - незначительные. Прямой экономический ущерб уже достиг 2,48 миллиарда юаней (354,5 миллиона долларов).
Стамбул
23 июня, 16:29
Некоторые районы Стамбула затопило из-за ливней
Ливни вызвали не только наводнения, но также оползни и другие геологические бедствия в четырех городах провинции, жертв пока нет, но в результате оползня в уезде Хуанмэй городского округа Хуанган под завалами в среду оказались девять человек, ведется поисково-спасательная операция.
Специалисты также прилагают усилия, чтобы не допустить разлива реки Янцзы и ее притока Ханьцзян.
Йемен
4 июня, 00:19
В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
000100
Обсудить 0
ХубэйКитайПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь в КНР
В Китае около 500 школьников оказались в ловушке из-за наводнения
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В Норильске собрали еще 96 кубометров топливно-водяной смеси
Вид с борта вертолета на реку в Чукотском автономном округе
СМИ: пожары в Арктике привели к рекордным выбросам газов в атмосферу
Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
В Японии более 145 тысяч человек получили рекомендации эвакуироваться
Чемодан с лекарственными средствами в руках у врача на подстанции скорой помощи в Новосибирске
Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане число заболевших COVID-19 превысило 51 тысячу человек
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
В Мексике за сутки выявили более 6,2 тысяч случаев COVID-19
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии выявили 397 новых случаев COVID-19
Порт Пусан в Южной Корее
В Пусане выписали более половины заболевших COVID-19 российских моряков
Шарлиз Терон в фильме Безумный Макс: Дорога ярости
Шарлиз Терон высказалась о своей замене в приквеле "Безумного Макса"
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Бурятии выявили 38 новых случаев COVID-19
Амазония
В джунглях Амазонии пропал вертолет Ми-17 ВВС Перу
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Журналисты подадут в суд на Болсонару
Сотрудник полиции
В Приамурье задержали обвиняемого в вербовке в "Исламское государство"*
Народно-освободительная армия Китая
В Китае прокомментировали требование США по переговорам о ядерном оружии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
22:57Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
Лента новостейМолния