На Камчатке увеличилось количество пострадавших в аварии туристов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл – РИА Новости. Количество туристов, пострадавших в результате опрокидывания автомобиля "Урал" на Камчатке, увеличилось до четырех, сообщили РИА Новости в краевом агентстве по туризму и внешним связям.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в среду утром по местному времени в Елизовском районе в 500 метрах от одной из баз отдыха водитель вахтовки, двигаясь в сторону поселка Термальный, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате происшествия пострадали три человека. Все они доставлены в больницу.
"По информации агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, в результате происшествия с вахтовкой, которая перевозила туристов, пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.
Там отметили, что туристов везли на экскурсию к вулкану Горелый. Тур был организован частным лицом, которое не является официально зарегистрированным туроператором. Кроме того, группа не регистрировалась в МЧС, а также не была застрахована.
В агентстве по туризму призвали туристов внимательнее относиться к выбору туристических компаний для участия в турах и экскурсиях и пользоваться услугами только официально зарегистрированных компаний, которые указаны в федеральном реестре туроператоров на сайте Ростуризма.
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