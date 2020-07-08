Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574035379.html
На Камчатке увеличилось количество пострадавших в аварии туристов
Количество туристов, пострадавших в результате опрокидывания автомобиля "Урал" на Камчатке, увеличилось до четырех, сообщили РИА Новости в краевом агентстве по... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:46
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
елизовский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154868/96/1548689604_0:38:1280:758_1400x0_80_0_0_2d98de03301b6daf25a13874ffb8ed4d.jpg
https://ria.ru/20190819/1557645791.html
камчатский край
елизовский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/154868/96/1548689604_0:38:1280:758_1400x0_80_0_0_2d98de03301b6daf25a13874ffb8ed4d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154868/96/1548689604_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_084ef8b6df62afb162556826a80213f1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154868/96/1548689604_303:0:1263:960_1400x0_80_0_0_193d8bde68aced1b927a52b777dce36c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральное агентство по туризму (ростуризм), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, елизовский район, происшествия

На Камчатке увеличилось количество пострадавших в аварии туристов

06:46 08.07.2020
3626
© РИА НовостиМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл – РИА Новости. Количество туристов, пострадавших в результате опрокидывания автомобиля "Урал" на Камчатке, увеличилось до четырех, сообщили РИА Новости в краевом агентстве по туризму и внешним связям.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в среду утром по местному времени в Елизовском районе в 500 метрах от одной из баз отдыха водитель вахтовки, двигаясь в сторону поселка Термальный, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате происшествия пострадали три человека. Все они доставлены в больницу.
"По информации агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, в результате происшествия с вахтовкой, которая перевозила туристов, пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.
Там отметили, что туристов везли на экскурсию к вулкану Горелый. Тур был организован частным лицом, которое не является официально зарегистрированным туроператором. Кроме того, группа не регистрировалась в МЧС, а также не была застрахована.
В агентстве по туризму призвали туристов внимательнее относиться к выбору туристических компаний для участия в турах и экскурсиях и пользоваться услугами только официально зарегистрированных компаний, которые указаны в федеральном реестре туроператоров на сайте Ростуризма.
Скорая помощь в Пекине, КНР
19 августа 2019, 17:34
В Лаосе автобус с китайскими туристами попал в ДТП, есть погибшие
110100
Обсудить 0
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайЕлизовский районПроисшествия
Рекомендуем
Граждане Таджикистана собрались у посольства в Москве
Граждане Таджикистана собрались у посольства страны в Москве
Пассажирский самолет
В среду россияне вернутся на родину из Киргизии и Узбекистана
Пассажирский самолет в небе
Посол ЕС оценил возможность открытия границ с Россией
День России
Путину предложили перенести День России на 1 июля
Певец и музыкант Андрей Макаревич
"Машина времени" даст концерт на парковке в "Лужниках"
Электронный терминал оплаты
Эксперты подсказали, как сэкономить на денежных переводах
Певица Рита Дакота
Экс-участница "Фабрики звезд" жестко раскритиковала победительницу шоу
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Россия готова к работе по открытию границ с другими странами
Отдыхающие загорают на пляже Приморский в центральном районе города Сочи
Сто тысяч туристов прибыли на отдых в Сочи
Искусственный интеллект
В России разработан биоморфный нейропроцессор. Сделан шаг к сильному ИИ
Владимир Нестеров в ГКНПЦ имени М.В.Хруничева
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
В Госдуму внесут три проекта о защите территориальной целостности
Девушка на пляже на острове Крит
Туристка, зараженная COVID-19, 72 часа путешествовала по Криту
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет встречу с главой "Почты России"
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко раскрыла "жестокий обман" украинцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
22:57Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
Лента новостейМолния