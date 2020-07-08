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СМИ: пожары в Арктике привели к рекордным выбросам газов в атмосферу
Пожары в Арктике привели в июне к выбросу в атмосферу рекордного за 18 лет наблюдений месячного объема загрязняющих газов, сообщает издание New York Times со... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:44
арктика
норвегия
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353
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арктика, норвегия, в мире

СМИ: пожары в Арктике привели к рекордным выбросам газов в атмосферу

06:44 08.07.2020
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© РИА Новости / Андрей ШапранВид с борта вертолета на реку в Чукотском автономном округе
Вид с борта вертолета на реку в Чукотском автономном округе
© РИА Новости / Андрей Шапран
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пожары в Арктике привели в июне к выбросу в атмосферу рекордного за 18 лет наблюдений месячного объема загрязняющих газов, сообщает издание New York Times со ссылкой на доклад Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.
Отмечается, что в общей сложности в результате пожаров в июне в атмосферу было выброшено 59 миллионов метрических тонн - это больше, чем объем выбросов CO2 за год в Норвегии.
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Ученые отмечают, что масштабы и интенсивность пожаров в Арктике являются "причиной для беспокойства". Выброс больших объемов углекислого газа способствует глобальному потеплению, а также ускоряет таяние вечной мерзлоты.
"Повышенные температуры и более сухая поверхность создают идеальные условия для того, чтобы пожары возникали и сохранялись в течение столь долгого времени и на столь обширной территории", - цитирует газета заявление представителя центра Марка Паррингтона.
Температура поверхности в Арктике повышается по меньшей мере в два с половиной раза быстрее, чем в среднем по планете, отмечает издание. Этот год может стать одним из пяти самых теплых в истории, отмечает издание. В частности, на это указывают крайне высокие температуры, зафиксированные в районах Крайнего Севера в России, пишет New York Times.
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