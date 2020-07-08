https://ria.ru/20200708/1574035352.html
СМИ: пожары в Арктике привели к рекордным выбросам газов в атмосферу
Пожары в Арктике привели в июне к выбросу в атмосферу рекордного за 18 лет наблюдений месячного объема загрязняющих газов, сообщает издание New York Times со... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:44
2020-07-08T06:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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арктика, норвегия, в мире
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Пожары в Арктике
привели в июне к выбросу в атмосферу рекордного за 18 лет наблюдений месячного объема загрязняющих газов, сообщает издание New York Times
со ссылкой на доклад Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.
Отмечается, что в общей сложности в результате пожаров в июне в атмосферу было выброшено 59 миллионов метрических тонн - это больше, чем объем выбросов CO2 за год в Норвегии
.
Ученые отмечают, что масштабы и интенсивность пожаров в Арктике являются "причиной для беспокойства". Выброс больших объемов углекислого газа способствует глобальному потеплению, а также ускоряет таяние вечной мерзлоты.
"Повышенные температуры и более сухая поверхность создают идеальные условия для того, чтобы пожары возникали и сохранялись в течение столь долгого времени и на столь обширной территории", - цитирует газета заявление представителя центра Марка Паррингтона.
Температура поверхности в Арктике повышается по меньшей мере в два с половиной раза быстрее, чем в среднем по планете, отмечает издание. Этот год может стать одним из пяти самых теплых в истории, отмечает издание. В частности, на это указывают крайне высокие температуры, зафиксированные в районах Крайнего Севера в России, пишет New York Times.