СМИ: пожары в Арктике привели к рекордным выбросам газов в атмосферу

Ученые отмечают, что масштабы и интенсивность пожаров в Арктике являются "причиной для беспокойства". Выброс больших объемов углекислого газа способствует глобальному потеплению, а также ускоряет таяние вечной мерзлоты.

"Повышенные температуры и более сухая поверхность создают идеальные условия для того, чтобы пожары возникали и сохранялись в течение столь долгого времени и на столь обширной территории", - цитирует газета заявление представителя центра Марка Паррингтона.

Температура поверхности в Арктике повышается по меньшей мере в два с половиной раза быстрее, чем в среднем по планете, отмечает издание. Этот год может стать одним из пяти самых теплых в истории, отмечает издание. В частности, на это указывают крайне высокие температуры, зафиксированные в районах Крайнего Севера в России, пишет New York Times.