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В Японии более 145 тысяч человек получили рекомендации эвакуироваться
Более чем 145 тысячам человек в шести префектурах основного острова Хонсю в Японии объявлена или рекомендована эвакуация, такие данные привел телеканал NHK на... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:41
хонсю (остров)
осака (город)
япония
в мире
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хонсю (остров), осака (город), япония, в мире

В Японии более 145 тысяч человек получили рекомендации эвакуироваться

06:41 08.07.2020
568
© REUTERS / KyodoПоследствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
© REUTERS / Kyodo
ТОКИО, 8 июл - РИА Новости. Более чем 145 тысячам человек в шести префектурах основного острова Хонсю в Японии объявлена или рекомендована эвакуация, такие данные привел телеканал NHK на основании данных с мест.
В префектурах Киото и Нагано объявлена эвакуация для 145,6 тысячи человек. Еще 131 тысяча человек в префектурах Мияги, Фукусима, Нагано, Киото, Осака, Сига получили рекомендации эвакуироваться из-за возросшей опасности паводков и оползней.
Обильные дожди, обрушившиеся на юго-западные районы Японии с раннего утра субботы, уже унесли жизни 57 человек. На месте работают спасатели и 10 тысяч командированных в район бедствия военных. Ливни с юго-запада продвигаются севернее, теперь они затрагивают и часть основного японского острова Хонсю. Режим наивысшей опасности из-за дождей объявлен в префектурах Гифу и Нагано.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
6 июля, 12:08
Абэ призвал принять меры по спасению людей в зоне бедствия из-за ливней
201300
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Хонсю (остров)Осака (город)ЯпонияВ мире
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