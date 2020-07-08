Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574035285.html
Приморца будут судить за обман жителей 16 городов на 1,8 миллиона рублей
Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с продажей спецтехники жителям 16 городов России, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:34
артем
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:208:1956:1308_1400x0_80_0_0_9e4c560e8f795bf2a465ed2943bbc2d5.jpg
https://ria.ru/20200515/1571513904.html
артем
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:208:1956:1308_1400x0_80_0_0_9e4c560e8f795bf2a465ed2943bbc2d5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1400x0_80_0_0_f558ad2b3a9e7fa4e392f0eec367b7d5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_150:0:1808:1658_1400x0_80_0_0_824d364f675c84d862602712a86d9489.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
артем, приморский край, происшествия

Приморца будут судить за обман жителей 16 городов на 1,8 миллиона рублей

06:34 08.07.2020
80
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с продажей спецтехники жителям 16 городов России, сообщает прокуратура региона.
Житель города Артема обвиняется по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ "мошенничество". По версии следствия, фигурант с февраля по август 2019 года размещал в интернете объявления о продаже экскаваторов, бульдозеров, тракторов, не являясь их собственником. Покупатели переводили ему авансы в размере от 75 тысяч до 210 тысяч рублей. В результате фигуранту удалось похитить деньги у 16 человек на общую сумму свыше 1,8 миллиона рублей, отмечает ведомство.
"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денежных средств граждан из 16 городов России... Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Материальный ущерб обвиняемый возместил в полном объеме.
Покупки в интернете
15 мая, 17:08
Эксперты рассказали о новой схеме обмана на Avito и "Юле"
100010
Обсудить 0
АртемПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Чемодан с лекарственными средствами в руках у врача на подстанции скорой помощи в Новосибирске
Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи
Сотрудники МЧС по время учений
У острова Русский во Владивостоке затонуло рыболовное судно "Атлант 2"
Пожарная машина в Грузии
В Грузии локализовали пожар в пятизвездочной гостинице Radisson
Машина скорой медицинской помощи
На Камчатке увеличилось количество пострадавших в аварии туристов
Аэропорт Южно-Сахалинска
На Сахалине экстренно сел летевший из Приморья на Камчатку самолет
Автомобиль медицинской помощи в Китае
В КНР более 2,3 миллиона человек оказались в зоне бедствия из-за ливней
Гроза в Москве
В Москве и Подмосковье из-за непогоды упали 130 деревьев
Скорая помощь в КНР
В Китае около 500 школьников оказались в ловушке из-за наводнения
Сотрудник полиции
В Волгоградской области работник фермы прострелили ногу бригадиру
Статуя Фемиды в суде
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за угрозы полиции и чиновникам
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В Норильске собрали еще 96 кубометров топливно-водяной смеси
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Камчатке перевернулся автомобиль с туристами
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
Лесные пожары в Кабанском районе Бурятии
В России за сутки потушили более 70 природных пожаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
22:57Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
Лента новостейМолния