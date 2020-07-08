Приморца будут судить за обман жителей 16 городов на 1,8 миллиона рублей

ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с продажей спецтехники жителям 16 городов России, сообщает прокуратура региона.
Житель города Артема обвиняется по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ "мошенничество". По версии следствия, фигурант с февраля по август 2019 года размещал в интернете объявления о продаже экскаваторов, бульдозеров, тракторов, не являясь их собственником. Покупатели переводили ему авансы в размере от 75 тысяч до 210 тысяч рублей. В результате фигуранту удалось похитить деньги у 16 человек на общую сумму свыше 1,8 миллиона рублей, отмечает ведомство.
"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денежных средств граждан из 16 городов России... Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Материальный ущерб обвиняемый возместил в полном объеме.