Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574035250.html
В Германии выявили 397 новых случаев COVID-19
Число случаев коронавируса нового типа, выявленных в Германии, за минувшие сутки возросло на 397, количество летальных исходов увеличилось на 12, сообщает... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
германия
бавария
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1400x0_80_0_0_4e952b2783defd383f5f674047cad926.jpg
https://ria.ru/20200708/1574035161.html
https://ria.ru/20200707/1574027681.html
баден-вюртемберг
германия
бавария
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1400x0_80_0_0_4e952b2783defd383f5f674047cad926.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_140:0:2871:2048_1400x0_80_0_0_53f6eb7bcda65313dd294b4dd442b8ab.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_481:0:2529:2048_1400x0_80_0_0_59c4255d790136ff418f8f179139a54b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, германия, бавария, берлин (город), в мире

В Германии выявили 397 новых случаев COVID-19

06:31 08.07.2020
1223
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число случаев коронавируса нового типа, выявленных в Германии, за минувшие сутки возросло на 397, количество летальных исходов увеличилось на 12, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 390 новых заразившихся и восьми новых летальных исходах.
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Вчера, 06:18Распространение нового коронавируса
В Мексике за сутки выявили более 6,2 тысяч случаев COVID-19
По данным института, в общей сложности в Германии выявлены 197 341 заразившийся коронавирусом, скончались 9036 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели около 183,1 тысячи человек.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (48 953), Северном Рейне-Вестфалии (44 306) и Баден-Вюртемберге (35 890). В Берлине выявлены 8502 случая инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
7 июля, 20:21Распространение нового коронавируса
В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
210000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии число выявленных случаев COVID-19 за сутки возросло на 390
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
В Мексике за сутки выявили более 6,2 тысяч случаев COVID-19
Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
В Японии более 145 тысяч человек получили рекомендации эвакуироваться
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Журналисты подадут в суд на Болсонару
Вид с борта вертолета на реку в Чукотском автономном округе
СМИ: пожары в Арктике привели к рекордным выбросам газов в атмосферу
Порт Пусан в Южной Корее
В Пусане выписали более половины заболевших COVID-19 российских моряков
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане число заболевших COVID-19 превысило 51 тысячу человек
Автомобиль медицинской помощи в Китае
В КНР более 2,3 миллиона человек оказались в зоне бедствия из-за ливней
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В Норильске собрали еще 96 кубометров топливно-водяной смеси
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Бурятии выявили 38 новых случаев COVID-19
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии число выявленных случаев COVID-19 превысило 196,5 тысячи
Амазония
В джунглях Амазонии пропал вертолет Ми-17 ВВС Перу
Скорая помощь в КНР
В Китае около 500 школьников оказались в ловушке из-за наводнения
Скорая помощь в Германии
В Германии 500 человек поместили на карантин из-за COVID-19 у семьи
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
Эксперт сравнил российскую "Ангару" и Falcon 9 Илона Маска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
22:57Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
Лента новостейМолния