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Журналисты подадут в суд на Болсонару
Бразильская ассоциация прессы (ABI) намерена подать в суд на президента страны Жаира Болсонару из-за того, что тот подверг риску заражения коронавирусом... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
бразилия
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коронавирус covid-19, жаир болсонару, бразилия, в мире

Журналисты подадут в суд на Болсонару

06:30 08.07.2020
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© REUTERS / Adriano MachadoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© REUTERS / Adriano Machado
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бразильская ассоциация прессы (ABI) намерена подать в суд на президента страны Жаира Болсонару из-за того, что тот подверг риску заражения коронавирусом журналистов на конференции, в ходе которой объявил, что болен COVID-19, сообщается в документе на сайте ABI.
Болсонару сообщил во вторник, что его тест на новый коронавирус дал положительный результат. Президент лично вышел к журналистам, чтобы сообщить им новости о своем самочувствии и результате теста на COVID-19. Болсонару, как и окружившие его репортеры, использовал маску, однако не соблюдал дистанцию. В конце общения политик отошел от журналистов на несколько метров и снял с лица маску, чтобы продемонстрировать, что он хорошо себя чувствует.
"Несмотря на то, что он знал, что заражен COVID-19, президент Жаир Болсонару продолжил действовать преступным образом и подвергать риску жизни других людей", - говорится в заявлении главы ABI.
Болсонару "нарушил рекомендованный врачами режим изоляции", пригласил представителей СМИ, чтобы "лично проинформировать их" о заражении, утверждается в заявлении. В ассоциации обвинили президента в нарушении двух статей уголовного кодекса, что может повлечь за собой тюремное заключение и штраф.
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"Столкнувшись с такой ситуацией, ABI подает в верховный суд на президента", - говорится в заявлении.
Политик, которому 65 лет, активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой должны оставаться дома только граждане из группы риска и старше 60 лет. В марте Болсонару заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь "небольшим гриппом".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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