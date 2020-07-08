В Хабаровском крае более 2,5 тысяч медиков получили выплаты по CОVID

"Для финансовой поддержки медицинских работников, ежечасно борющихся с коронавирусной инфекцией, по поручению президента России правительством края обеспечена выплата стимулирующих надбавок. Краем осуществлены выплаты в полном объеме за апрель – июнь более 2,5 тысячам специалистов", - сказал Фургал.

По его словам, за счет краевого бюджета предусмотрены выплаты для врачей-эпидемиологов, врачей-реаниматологов и лаборантов, не вошедших в федеральный перечень. На эти цели предусмотрели 237 миллионов рублей. Поддержку в июне получили 2199 работников в 50 учреждениях здравоохранения.