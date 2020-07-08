В Хабаровском крае более 2,5 тысяч медиков получили выплаты по CОVID

ХАБАРОВСК, 8 июл – РИА Новости. Более 2,5 тысяч медиков в Хабаровском в крае апреле-июне получили доплаты за работу с больными CОVID-19, сообщил губернатор региона Сергей Фургал в ежегодном отчете перед депутатами краевой законодательной думы.
Фургал в среду на внеочередном заседании думы отчитался перед депутатами о деятельности правительства Хабаровского края за 2019 год. Однако в докладе были затронуты и вопросы борьбы с CОVID-19.
"Для финансовой поддержки медицинских работников, ежечасно борющихся с коронавирусной инфекцией, по поручению президента России правительством края обеспечена выплата стимулирующих надбавок. Краем осуществлены выплаты в полном объеме за апрель – июнь более 2,5 тысячам специалистов", - сказал Фургал.
По его словам, за счет краевого бюджета предусмотрены выплаты для врачей-эпидемиологов, врачей-реаниматологов и лаборантов, не вошедших в федеральный перечень. На эти цели предусмотрели 237 миллионов рублей. Поддержку в июне получили 2199 работников в 50 учреждениях здравоохранения.
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