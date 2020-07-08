Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574035191.html
В Хабаровском крае более 2,5 тысяч медиков получили выплаты по CОVID
Более 2,5 тысяч медиков в Хабаровском в крае апреле-июне получили доплаты за работу с больными CОVID-19, сообщил губернатор региона Сергей Фургал в ежегодном... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей фургал
хабаровский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013911_0:0:2866:1612_1400x0_80_0_0_f0badc7250eeff7a75ff3e53d297c7a8.jpg
https://ria.ru/20200707/1574018465.html
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013911_0:0:2866:1612_1400x0_80_0_0_f0badc7250eeff7a75ff3e53d297c7a8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013911_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2840e3a877caa1dca0257179e7ef3665.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013911_181:0:2229:2048_1400x0_80_0_0_1b56f238516ae2660fa0846e80e3adbd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей фургал, хабаровский край, общество

В Хабаровском крае более 2,5 тысяч медиков получили выплаты по CОVID

06:25 08.07.2020
48
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра
Медик карантинного центра
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 июл – РИА Новости. Более 2,5 тысяч медиков в Хабаровском в крае апреле-июне получили доплаты за работу с больными CОVID-19, сообщил губернатор региона Сергей Фургал в ежегодном отчете перед депутатами краевой законодательной думы.
Фургал в среду на внеочередном заседании думы отчитался перед депутатами о деятельности правительства Хабаровского края за 2019 год. Однако в докладе были затронуты и вопросы борьбы с CОVID-19.
"Для финансовой поддержки медицинских работников, ежечасно борющихся с коронавирусной инфекцией, по поручению президента России правительством края обеспечена выплата стимулирующих надбавок. Краем осуществлены выплаты в полном объеме за апрель – июнь более 2,5 тысячам специалистов", - сказал Фургал.
По его словам, за счет краевого бюджета предусмотрены выплаты для врачей-эпидемиологов, врачей-реаниматологов и лаборантов, не вошедших в федеральный перечень. На эти цели предусмотрели 237 миллионов рублей. Поддержку в июне получили 2199 работников в 50 учреждениях здравоохранения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
7 июля, 17:05Распространение нового коронавируса
Прокуратура Удмуртии помогла 39 медикам получить выплаты за COVID-19
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ФургалХабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Бурятии выявили 38 новых случаев COVID-19
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В Кузбассе за сутки выявили 69 случаев COVID-19
Пассажирский самолет в небе
Узбекистан отменил четыре вывозных рейса из России
Мужчина работает за ноутбуком
Исследование: онлайн-продажи страховок выросли в четыре раза
Волгоград
Средства на ремонт Волгоградской облдумы направят на борьбу с COVID-19
Дезинфекция транспорта
Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом
Медик у машины скорой помощи
В Республике Алтай выявили 26 новых случаев COVID-19
Узбекистан
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 10,8 тысячи
Кибербезопасность
Эксперты рассказали, какие пароли легче всего взломать
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Главу ямальского города Губкинский госпитализировали с COVID-19
Собака в автомобиле
Кинологи дали советы, как путешествовать с собакой
Медицинские работники
В инфекционной больнице №2 в Москве 130 пациентов лечатся от COVID-19
Смартфон
Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества при продаже смартфонов
Проект благоустройства парка Северного речного вокзала
В парке Северного речного вокзала обустроят зону отдыха с бассейнами
Свадебные гуляния накануне Красной горки прошли на Поклонной горе
В России продажи свадебных платьев после самоизоляции подскочили втрое
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
22:57Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
Лента новостейМолния